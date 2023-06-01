Отдыхал на вилле зятя: Кучму заметили на Лазурном берегу

В пресс-службе второго президента отмечают, что он покидал территорию Украины по медицинским показателям.

Related video

Журналисты "Украинской правды" заметили второго президента Украины Леонида Кучму на отдыхе на Лазурном берегу. Об этом стало известно из расследования УП "Батальон Монако 3".

По информации журналистов "Украинской правды", им удалось заметить бывшего президента Украины Леонида Кучму на Лазурном берегу. Он проживал в имении своего зятя Виктора Пинчука.

По данным "Украинской правды", Кучма находился за границей в начале мая 2023 года.

После публикации в "Украинской правде" представительница пресс-службы Леонида Кучмы заявила, что с февраля 2022 года он покидал Украину всего дважды — в июле 2022 года и в конце апреля — начале мая 2023 года. По ее словам, оба этих выезда были связаны с необходимостью медицинских вмешательств в связи с физическим состоянием Кучмы.

Она также отметила, что на видео, которое было опубликовано, Леонида Кучму сопровождал врач.

Пресс-секретарь Леонида Кучмы Дарка Олифер также напомнила о совместном обращении 1-го, 2-го и 3-го президентов Украины от 27 февраля 2022 года, а также заявлении Кучмы 1 марта 2022 года, в которых они призывали россиян не совершать геноцид. Оба сообщения были распространены Олифер в своих социальных сетях.

Она также отметила, что благотворительная организация Президентский Фонд Леонида Кучмы "Украина" продолжает свою работу и информирует общество о своей деятельности. Они оказывают помощь Силам безопасности и обороны Украины с 2014 года, однако эту работу ведут непублично.

Сейчас, по ее словам, Кучма вместе с женой находится в Киеве.

Напомним, второй президент Украины Леонид Кучма заявил, что он никогда не ощущал столько гордости, боли и гнева, как в первые дни после начала российского вторжения. В своем обращении он акцентировал, что горд быть украинцем.

Также Леонид Кучма в интервью каналу ВВС поделился своим мнением относительно причин начала войны в Украине и ее послевоенной перспективы развития. По его словам, украинская власть семь лет готовилась к неминуемому вторжению россиян, разрушив перед международным сообществом миф о непобедимости русской армии.