Відпочивав на віллі зятя: Кучму помітили на Лазурному березі

У пресслужбі другого президента зазначають, що він залишав територію України за медичними показниками.

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Журналісти "Української правди" помітили другого президента України Леоніда Кучму на відпочинку на Лазурному березі. ПроЦе стало відомо з розслідування УП "Батальйон Монако 3".

За інформацією журналістів "Української правди", їм удалося помітити колишнього президента України Леоніда Кучму на Лазурному березі. Він мешкав у маєтку свого зятя Віктора Пінчука.

За даними "Української правди", Кучма перебував за кордоном на початку травня 2023 року.

Після публікації в "Українській правді" представниця пресслужби Леоніда Кучми заявила, що з лютого 2022 року він залишав Україну лише двічі — у липні 2022 року і наприкінці квітня — на початку травня 2023 року. За її словами, обидва ці виїзди були пов'язані з необхідністю медичних втручань у зв'язку з фізичним станом Кучми.

Вона також зазначила, що на опублікованому відео Леоніда Кучму супроводжував лікар.

Прессекретар Леоніда Кучми Дарка Оліфер також нагадала про спільне звернення 1-го, 2-го та 3-го президентів України від 27 лютого 2022 року, а також заяву Кучми 1 березня 2022 року, в яких вони закликали росіян не здійснювати геноцид. Обидва повідомлення були поширені Оліфером у своїх соціальних мережах.

Вона також зазначила, що благодійна організація Президентський Фонд Леоніда Кучми "Україна" продовжує свою роботу та інформує суспільство про свою діяльність. Вони надають допомогу Силам безпеки та оборони України з 2014 року, проте цю роботу проводять непублічно.

Зараз, за її словами, Кучма разом із дружиною перебуває у Києві.

Нагадаємо, другий президент України Леонід Кучма заявив, що він ніколи не відчував стільки гордості, болю та гніву, як у перші дні після початку російського вторгнення. У своєму зверненні він акцентував, що гордий бути українцем.

Також Леонід Кучма в інтерв'ю каналу ВВС поділився своєю думкою щодо причин початку війни в Україні та її повоєнної перспективи розвитку. За його словами, українська влада сім років готувалася до неминучого вторгнення росіян, зруйнувавши перед міжнародною спільнотою міф про непереможність російської армії.