По словам Челси Митчелл, два трансгендерных спортсмена отнимают возможности у биологических женщин. От такой конкуренции пострадали 85 девушек.

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20-летняя Челси Митчелл пытается добиться, чтобы оценки в женском спорте были бы, по ее словам, более последовательными. Она проиграла около 20 забегов из-за политики штата Коннектикут, которая разрешает трансгендерным спортсменам участвовать в женских соревнованиях. Об этом сообщает The New York Post.

Теперь Митчелл, объявившая себя "самой быстрой девушкой Коннектикута", оспаривает политику своего штата в суде.

"В конце концов, все дело в справедливости, в биологии", — пояснила она.

Челси Митчелл, в центре

Ее решение поддерживают и другие участницы соревнований по легкой атлетике.

В общей сложности четыре истца подали коллективный иск, пытаясь добиться того, чтобы ассоциация школ Коннектикута отменила правило, позволяющее трансгендерным спортсменам соревноваться наряду с другими.

Челси Митчелл, слева

Челси показала рекордное время в соревнованиях в 2016 году и утверждает, что с тех пор ее результаты становились только лучше.

По ее словам, во время соревнования, в котором участвовало несколько транс-спортсменов, и в котором она проиграла, всем было очевидно, что у этих спортсменов огромное преимущество.

Челси Митчелл

"Две спортсмена отнимают так много возможностей у биологических женщин. Даже несмотря на то, что их двое, они побеждали в 15 чемпионатах штатов", — сказала Челси, добавив, что в общей сложности пострадали 85 девушек, которые тоже участвовали в соревнованиях.

Челси Митчелл

Напомним, что в Москве задержали экс-капитана ФСБ, который хотел стать женщиной за время войны. Будучи носителем гостайны трансгендерная женщина не имеет права выезжать за пределы РФ до 2026 года.

Также сообщалось, что любимица телеэкранов девочка-подросток стала миллионершей в 15 лет. Изабелла Барретт покорила сердца телезрителей в возрасте пяти лет в шоу Toddlers and Tiaras.