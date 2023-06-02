Протест против войны: мужчина разделся до гола перед Собором Святого Петра в Ватикане (фото)

Журналистам удалось выяснить, что мужчина страдал от сильной депрессии, нанося себе травмы на теле своими ногтями. До задержания протестующий успел заявить, что прямо сейчас украинские дети погибают от российских бомбардировок.

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Вечером в четверг, 1 июня перед Собором Святого Петра в Ватикане мужчина разделся догола в знак протеста против войны в Украине и поднялся на главный алтарь храма. Об этом, сообщает издание Il Messaggero.

По информации издания, протестующий успел сделать все очень быстро: сбросить одежду и молниеносным прыжком подняться на главный алтарь Собора. С алтаря мужчина успел сказать, что страдает из-за того, что украинские дети погибают прямо сейчас от атак ВС РФ.

Совершить этот акт мужчину заставила война в Украине Фото: Il Messaggero

Присутствующие туристы успели заснять его сцену протеста на мобильные телефоны до того, как местные жандармы вмешались в инцидент, заставив мужчину снова одеться и доставив в местное управление жандармерии для идентификации и допроса.

По информации журналистов удалось выяснить, что задержанный мужчина страдал из-за сильной депрессии, потому что наносил на свое тело небольшие раны ногтями.

Также известно, что это не первый случай с публичным обнажением в Ватикане. В 2016 году бездомный мужчина с психическими расстройствами полностью обнаженный ходил с рюкзаком среди местных туристов.

Напомним, в конце апреля в РФ двое жителей Омска получили приговор к восьми и десяти годам тюремного заключения. Их признали виновными в подготовке теракта. Следствие считает, что граждане намеревались поджечь автозак в рамках акции в Москве, направленной против войны в Украине.

Также напомним, суд в Чебоксарах оштрафовал велосипедиста на 30 тысяч рублей по статье о дискредитации за то, что тот опубликовал в спортивном приложении маршрут в виде надписи "Пут х*йло" с хэштегом #НетВойне.