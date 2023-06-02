Протест проти війни: чоловік роздягся до гола перед Собором Святого Петра у Ватикані (фото)

Журналістам вдалося з'ясувати, що чоловік страждав на сильну депресію, завдаючи собі травми на тілі своїми нігтями. До затримання протестувальник встиг заявити, що зараз українські діти гинуть від російських бомбардувань.

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Увечері у четвер, 1 червня перед Собором Святого Петра у Ватикані чоловік роздягнувся догола на знак протесту проти війни в Україні та піднявся на головний вівтар храму. Про це повідомляє видання Il Messaggero.

За інформацією видання, протестувальник встиг зробити все дуже швидко: скинути одяг та блискавичним стрибком піднятися на головний вівтар Собору. З вівтаря чоловік встиг сказати, що страждає через те, що українські діти гинуть прямо зараз від атак ЗС РФ.

Здійснити цей акт чоловіка змусила війна в Україні Фото: Il Messaggero

Присутні туристи встигли зняти його сцену протесту на мобільні телефони до того, як місцеві жандарми втрутилися в інцидент, змусивши чоловіка знову одягнутися та доставивши до місцевого управління жандармерії для ідентифікації та допиту.

За інформацією журналістів, вдалося з'ясувати, що затриманий чоловік страждав через сильну депресію, тому що наносив на своє тіло невеликі рани нігтями.

Також відомо, що це не перший випадок із публічним оголенням у Ватикані. У 2016 році бездомний чоловік з психічними розладами повністю оголений ходив із рюкзаком серед місцевих туристів.

Нагадаємо, наприкінці квітня в РФ двоє жителів Омська отримали вирок до восьми та десяти років ув'язнення. Їх визнали винними у підготовці теракту. Слідство вважає, що громадяни мали намір підпалити автозак у рамках акції у Москві, спрямованої проти війни в Україні.

Також нагадаємо, суд у Чебоксарах оштрафував велосипедиста на 30 тисяч рублів за статтею про дискредитацію за те, що той опублікував у спортивному додатку маршрут у вигляді напису "Пут х*йло" з хештегом #НетВойне.