"Поступил бы, как Путин": в Словакии могут посадить политика за поддержку войны в Украине, — СМИ

По словам журналистов, бывший кандидат в президенты Штефан Гарабин в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину заявлял, что поддерживает Путина. По его мнению, Россия якобы действует в рамках международного права.

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Специальная прокуратура Словакии предъявила обвинения экс-председателю Верховного суда и бывшему министру юстиции Штефану Гарабину за поддержку войны в Украине и президента РФ Владимира Путина. Об этом пишет издание Dennik N.

"Я поступил бы так же, как Путин в связи с событиями в Украине", — заявил Гарабин 25 февраля 2022 года.

По словам журналистов, информацию им подтвердила пресс-секретарь прокуратуры Яна Текелева. Действие, за которое еще 1 июня Гарабину предъявили обвинение, квалифицируется как "преступление в виде клеветы на нации, расы и убеждения, а также преступление в виде одобрения преступления".

Издание отметило, что специальная прокуратура пока не предоставляет больше информации.

Сообщается, что обвинительное заключение должен принять судья Ян Бувала из Специализированного уголовного суда. Если вина политика будет доказана, ему грозит до трех лет лишения свободы.

"Я горжусь заявлением, которое я написал, и я повторю его в любое время. Бесспорно, что Путин и Российская Федерация действовали в соответствии с международным правом. Он не может быть агрессором", — также процитировали журналисты Гарабина.

Кто такой Штефан Гарабин

Словацкий политик и судья, Словакии в 2006—2009 годах, председатель Верховного суда Словакии в 1998—2003 и 2009—2014 годах. В 2019-м году баллотировался в президенты страны. 16 мая 2022 года был арестован полицией Словакии по обвинению в пропаганде экстремизма.

Также напомним, что 18 мая словацкий МиГ-29 впервые засветился на фото в Украине. Словакия передала Украине все истребители МиГ-29. На фото показали тренировочно-боевой самолет.

Кроме того, 24 апреля глава парламента Словакии высказался против вступления Украины в НАТО. В вопросе вступления в ЕС глава словацкого парламента высказал позицию, что Украина должна пройти весь процесс, как это прошла, например, Словакия в прошлом.