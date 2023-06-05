"Вчинив би, як Путін": у Словаччині можуть посадити політика за підтримку війни в Україні, — ЗМІ

За словами журналістів, колишній кандидат у президенти Штефан Гарабін на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну заявляв, що підтримує Путіна. На його думку, Росія нібито діє в межах міжнародного права.

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Спеціальна прокуратура Словаччини звинуватила ексголову Верховного суду й колишнього міністра юстиції Штефана Гарабіна за підтримку війни в Україні та президента РФ Володимира Путіна. Про це пише видання Dennik N.

"Я вчинив би так само, як Путін, у зв'язку з подіями в Україні", — заявив Гарабін 25 лютого 2022 року.

За словами журналістів, інформацію їм підтвердила прессекретарка прокуратури Яна Текелєва. Дія, за яку ще 1 червня Гарабіна звинуватили, кваліфікується як "злочин у вигляді наклепу на нації, раси та переконання, а також злочин у вигляді схвалення злочину".

Видання зазначило, що спеціальна прокуратура поки що не надає більше інформації.

Повідомляється, що обвинувальний висновок має ухвалити суддя Ян Бувала зі Спеціалізованого кримінального суду. Якщо провину політика доведуть, йому загрожує до трьох років позбавлення волі.

"Я пишаюся заявою, яку я написав, і я повторю її а будь-який час. Безперечно, що Путін і Російська Федерація діяли відповідно до міжнародного права. Він не може бути агресором", — також процитували журналісти Гарабіна.

Хто такий Штефан Гарабін

Словацький політик і суддя Словаччини у 2006—2009 роках, голова Верховного суду Словаччини в 1998—2003 і 2009—2014 роках. У 2019 році балотувався в президенти країни. 16 травня 2022 року був заарештований поліцією Словаччини за звинуваченням у пропаганді екстремізму.

Також нагадаємо, що 18 травня словацький МіГ-29 уперше засвітився на фото в Україні. Словаччина передала Україні всі винищувачі МІГ-29. На фото показали бойовий літак.

Крім того, 24 квітня голова парламенту Словаччини висловився проти вступу України до НАТО. У питанні вступу до ЄС глава словацького парламенту висловив позицію, що Україна має пройти весь процес, як це пройшла, наприклад, Словаччина в минулому.