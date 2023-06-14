Призывал не вымирать: в парламенте Колумбии выступил динозавр (фото)

Тиранозавр Фрэнки — герой программы ООН по борьбе с изменением климата. Во время визита в Боготу он предостерегал местных политиков от использования ископаемого топлива.

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В парламенте Колумбии динозавр рассказал парламентариям о климатическом кризисе в мире. Об этом написала 14 июня испанская газета Vanguardia.

Тиранозавр по имени Фрэнки держал в лапах плакат с надписью No elijas la extinción ("Не выбирай вымирание"). Тиранозавр является главным героем программы развития ООН по борьбе с изменением климата с октября 2021 года.

Фрэнки посетил Боготу, чтобы предостеречь от использования ископаемого топлива

Фрэнки уже выступал с трибуны Генассамблеи ООН, предупредив человечество об опасностях климатического кризиса.

Министр окружающей среды Колумбии Сусана Мухамад заявила, что Фрэнки посетил Боготу, чтобы предостеречь от использования ископаемого топлива.

"Это век климатического кризиса. Мы живем в эпоху вымирания, 60% видов находятся в опасности, следовательно, под угрозой именно жизнь", — прокомментировала акцию колумбийский чиновник.

По ее словам, главная задача страны — остановить утрату биоразнообразия, вырубку лесов и сохранить пресную воду.

Напомним, что издание The Conversation писало о рекордном уровне выбросов парниковых газов. Каждый год в атмосферу выходит около 54 миллиардов тонн двуокиси углерода.

Фокус также писал, что из-за глобального потепления Арктика может потерять летний лед на раньше.