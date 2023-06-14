Закликав не вимирати: у парламенті Колумбії виступив динозавр (фото)

Тиранозавр Френкі — герой програми ООН по боротьбі зі зміною клімату. Під час візиту до Боготи він застерігав місцевих політиків від використання викопного палива.

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У парламенті Колумбії динозавр розповів парламентарям про кліматичну кризу у світі. Про це написала 14 червня іспанська газета Vanguardia.

Тиранозавр на ім'я Френкі тримав у лапах плакат із написом No elijas la extinción ("Не вибирай вимирання"). Тиранозавр є головним героєм програми розвитку ООН у боротьбі зі зміною клімату з жовтня 2021 року.

Френкі відвідав Боготу, щоб застерегти від використання викопного палива

Френкі вже виступав із трибуни Генасамблеї ООН, попередивши людство про небезпеку кліматичної кризи.

Міністр навколишнього середовища Колумбії Сусана Мухамад заявила, що Френкі відвідав Боготу, щоб застерегти політиків від використання викопного палива.

"Це століття кліматичної кризи. Ми живемо в епоху вимирання, 60% видів перебувають у небезпеці, отже, під загрозою саме життя", — прокоментувала акцію колумбійський чиновник.

За її словами, головне завдання країни — зупинити втрату біорізноманіття, вирубування лісів та зберегти прісну воду.

Нагадаємо, що видання The Conversation писало про рекордний рівень викидів парникових газів. Щороку в атмосферу виходить близько 54 мільярдів тонн двоокису вуглецю.

Фокус також писав, що через глобальне потепління Арктика може втратити літній лід на раніше.