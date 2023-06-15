Вандализм: в Стокгольме экоактивистки попытались повредить картину Моне

Во время акции участницы выкрикивали фразы об опасности климатических изменений. Они также приклеили себя к раме этого произведения искусства.

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В Стокгольме задержали двух женщин после того, как они размазали красную краску по защитной поверхности, под которой находилась картина французского художника Клода Моне "Сад художника в Живерни", сообщает AP.

Картину выставили в музее в рамках выставки "Сад", и она находилась под защитным стеклом. Реставраторы Шведского национального музея в настоящее время осматривают ее, чтобы выяснить, не было ли нанесено каких-либо повреждений самому холсту.

В полиции Стокгольма преступление квалифицировали как вандализм при отягчающих обстоятельствах. Там пока не комментируют, как инцидент повлиял на произведение искусства.

Во время акции участницы выкрикивали фразы об опасности климатических изменений. Они также приклеили себя к раме этого произведения искусства.

Представительница одной из групп экоактивистов Хелен Валльгрен сообщила, что цель этой акции состояла в том, чтобы продемонстрировать шведским властям необходимость снижения выбросов парниковых газов в стране.

"Ситуация неотложная. Как медсестра, я отказываюсь смотреть. Пандемия ничто по сравнению с климатическим коллапсом. Речь идет о жизни и смерти", — кричала одна из женщин.

Выставка под названием "Сад" была закрыта, но ожидается, что она снова откроется для посетителей.

7 мая Фокус писал о том, как ученые объясняют, почему древние статуи остались без носа. Вандализм сыграл значительную роль в разрушении древнеегипетских статуй, как и статуй из других исторических мест. Однако это не единственное объяснение отсутствия носов на этих археологических памятниках.

Ранее, 2 мая, сообщалось о том, что в Дании статую Русалочки разрисовали в цвета флага РФ. Полиция Дания начала расследование акта вандализма, который расценили как акт поддержки России в полномасштабной войне против Украины.