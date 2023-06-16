Самолет с членами охраны президента ЮАР остановили польские пограничники: что произошло

Как отметили в пограничной службе, члены делегации имели при себе оружие. Кроме того, в МИД заявили, что на самолете находились люди, о которых польская сторона не была предварительно уведомлена.

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15 июня в польском аэропорту Варшава-Окейце был задержан самолет, на борту которого находились сотрудники службы безопасности президента ЮАР Сирила Рамафосы. Об этом в пятницу, 16 июня, сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Польши.

Согласно официальному сообщению ведомства, данная ситуация возникла в результате невыполнения стандартных процедур, установленных польскими властями.

"На борту самолета находились опасные материалы, ввоз которых не был санкционирован представителями ЮАР", — говорится в заявлении МИД.

Кроме того, как отметили в министерстве, на самолете находились люди, о которых польская сторона не была предварительно уведомлена.

В МИД заверили, что приложили все усилия для надлежащей подготовки визита президента Рамафосы в Польшу. Сообщается, что было проведено три консультационных встречи, и южноафриканская сторона была ознакомлена со всеми необходимыми формальностями, связанными с въездом делегации на территорию Польши.

Заявление Пограничной службы Польши

Об этой ситуации 16 июня также рассказали в пресс-центре Пограничной службы Польши. Там сообщили, что члены делегации имели при себе оружие, не имея разрешения на его ввоз. При этом им разрешили покинуть самолет самостоятельно.

Пограничная служба добавила, что пассажиры приняли решение оставаться на борту до того момента, когда полет будет продолжен.

Напомним, что чрезвычайная миротворческая миссия представителей семи африканских стран в Украину и Россию началась в четверг. Она была инициирована президентом ЮАР Сирилом Рамафосой. Члены миссии прибыли в Украину транзитом через Польшу.

Напомним также, 16 июня ВС РФ совершили ракетный обстрел Киева и области во время визита в столицу Украины делегации африканских лидеров. Однако представитель президента Южно-Африканской Республики (ЮАР) Винсент Магвенья подверг сомнению факт вражеской атаки.

Днем ранее, 15 июня, в СМИ публиковали содержание документа с мирными предложениями африканских стран. Кроме прекращения огня, делегация отмечает необходимость проведения переговоров между Кремлем и Западом.

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