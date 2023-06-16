Літак із членами охорони президента ПАР зупинили польські прикордонники: що сталося

Як зазначили у прикордонній службі, члени делегації мали при собі зброю. Крім того, в МЗС заявили, що на літаку були люди, про яких польська сторона не була попередньо повідомлена.

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15 червня у польському аеропорту Варшава-Окейці було затримано літака, на борту якого перебували співробітники служби безпеки президента ПАР Сиріла Рамафоси. Про це у п'ятницю, 16 червня, повідомили у пресслужбі Міністерства закордонних справ Польщі.

Згідно з офіційним повідомленням відомства, ця ситуація виникла внаслідок невиконання стандартних процедур, встановлених польською владою.

"На борту літака знаходилися небезпечні матеріали, ввезення яких не було санкціоноване представниками ПАР", — йдеться у заяві МЗС.

Крім того, як зазначили у міністерстві, на літаку перебували люди, про яких польська сторона не була попередньо повідомлена.

У МЗС запевнили, що доклали всіх зусиль для належної підготовки візиту президента Рамафоси до Польщі. Повідомляється, що було проведено три консультаційні зустрічі, і південноафриканську сторону ознайомили з усіма необхідними формальностями, пов'язаними з в'їздом делегації на територію Польщі.

Заява Прикордонної служби Польщі

Про цю ситуацію 16 червня також розповіли у пресцентрі Прикордонної служби Польщі. Там повідомили, що члени делегації мали при собі зброю, не маючи дозволу на її ввезення. При цьому їм дозволили залишити літак самостійно.

Прикордонна служба додала, що пасажири вирішили залишатися на борту до того моменту, коли політ буде продовжено.

Нагадаємо, що надзвичайна миротворча місія представників семи африканських країн в Україні та Росії розпочалася у четвер. Вона була ініційована президентом ПАР Сирілом Рамафосою. Члени місії прибули до України транзитом через Польщу.

Нагадаємо також, 16 червня ЗС РФ здійснили ракетний обстріл Києва та області під час візиту до столиці України делегації африканських лідерів. Проте представник президента Південно-Африканської Республіки (ПАР) Вінсент Магвенья поставив під сумнів факт ворожої атаки.

Днем раніше, 15 червня, у ЗМІ публікували зміст документа із мирними пропозиціями африканських країн. Окрім припинення вогню, делегація наголошує на необхідності проведення переговорів між Кремлем та Заходом.

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