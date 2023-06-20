В Эстонии предложили лишать гражданства за поддержку агрессии РФ: правительство против

Власти утверждают, что авторы инициативы не проанализировали соответстие поправки действующей Конституции, поэтому она не может быть утверждена.

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В Эстонии оппозиционная парламентская партия Isamaa разработала законопроект, предлагающий разрешать государству лишать гражданства Эстонии лиц, которые публично поддерживают агрессивную войну России против Украины, сообщает ERR.

Однако нынешняя коалиция такую инициативу не поддержала.

Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс написал, что поддержка агрессивной войны Российской Федерации против Украины очевидно идет в разрез с интересами безопасности Эстонии, но предложенный законопроект, возможно, не соответствует Конституции, поскольку никто не может быть лишен гражданства, приобретенного по рождению, и никто не может быть лишен гражданства из-за своих убеждений.

"Инициаторы законопроекта не проанализировали соответствие предлагаемой поправки Конституции", — заключил Ляэнеметс.

По его словам, публичная поддержка агрессивной войны должна быть четко осуждена, но это можно делать и в рамках действующего законодательства.

15 июня сообщалось о том, что россияне готовят новую ИПСО о "Гражданстве РФ" у военного руководства Украины. ФСБ планирует осуществить манипуляции в государственных реестрах РФ, подделав записи, которые якобы подтверждают их версию о том, что украинские государственные деятели и руководство Сил обороны имеют российский паспорт.

Ранее, 2 июня, Фокус писал о том, как украинцы будут доказывать свое гражданство после деоккупации, если россияне отобрали паспорт. Оккупанты продолжают принудительную паспортизацию населения в Херсонской области. Украинцам установили дедлайн для получения российского документа — до 1 сентября.