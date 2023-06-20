В Естонії запропонували позбавляти громадянства за підтримку агресії РФ: уряд проти

Влада стверджує, що автори ініціативи не проаналізували відповідність поправки чинної Конституції, тому її не може бути затверджено.

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В Естонії опозиційна парламентська партія Isamaa розробила законопроект, що пропонує дозволяти державі позбавляти громадянства Естонії осіб, які публічно підтримують агресивну війну Росії проти України, повідомляє ERR.

Проте нинішня коаліція такої ініціативи не підтримала.

Міністр внутрішніх справ Лаурі Ляенеметс написав, що підтримка агресивної війни Російської Федерації проти України, очевидно, йде в розріз з інтересами безпеки Естонії, але запропонований законопроект, можливо, не відповідає Конституції, оскільки ніхто не може бути позбавлений громадянства, набутого за народженням, і ніхто не може бути позбавлений громадянства через свої переконання.

"Ініціатори законопроекту не проаналізували відповідність запропонованої поправки Конституції", — сказав Ляенеметс.

За його словами, публічну підтримку агресивної війни має бути чітко засуджено, але це можна робити і в рамках чинного законодавства.

15 червня повідомлялося про те, що росіяни готують нову ІПСО про "Громадянство РФ" у військового керівництва України. ФСБ планує здійснити маніпуляції в державних реєстрах РФ, підробивши записи, які нібито підтверджують їхню версію про те, що українські державні діячі та керівництво Сил оборони мають російський паспорт.

Раніше, 2 червня, Фокус писав про те, як українці доводитимуть своє громадянство після деокупації, якщо росіяни відібрали паспорт. Окупанти продовжують примусову паспортизацію населення у Херсонській області. Українцям встановили дедлайн для отримання російського документа – до 1 вересня.