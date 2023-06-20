"Просто в ужасе": СМИ разоблачили глобальную сеть любителей пыток обезьян (фото)

Видеоролики, на которых было запечатлено жестокое обращение с обезьянами, пользовались большим спросом на YouTube и в отдельных закрытых чатах.

Related video

Группа расследователей разоблачила большую сеть торговли видеороликами на которых запечатлены пытки и убийства обезьян. Об этом пишет BBC 20 июня.

Бывшая танцовщица Люси Капетанич, любившая смотреть милые видео с животными, однажды обнаружила в своих рекомендациях на YouTube кадры с издевательствами над этими животных. Спустя некоторое время алгоритмы начали выдавать ей видео с пытками.

Пытаясь добиться наказания для садистов, Люси связалась с Дэйвом Гуптаром, который снимал видео-разоблачения на тему пыток обезьян. Вместе они начали собственное расследование, которое в частности касалось детеныша обезьяны по имени Мини, который часто появлялся в подобных видео вместе.

"Детеныши обезьяны были истощены, растеряны и просто в ужасе. Им негде было спрятаться", — сказала Капетанич об одном из видеороликов, где Мини и двух других макак схватили за хвосты и ударили об стену.

Видео с жестоким обращением с детенышами макак публиковали сотни YouTube-каналов. В некоторых случаях животные умирали в кадре. Подобный контент имел большой спрос среди ненавистников обезьян.

Закрытый чат в Telegram

В мае 2021 года в Telegram появилась частная группа "Миллион слез", о котором узнала 42-летняя активистка по защите прав животных Нина Джекель. Она выявила, что в отличие от YouTube, на этой платформе можно было увидеть кадры ампутаций, обезглавливаний, утоплений и прочие жестокие вещи.

Джекель выпустила пресс-релиз о группе, что не привлекло много внимания, однако позволило ей познакомится с Капетанич и Гуптаром. Вскоре после пресс-релиза группа "Миллион слез" пропала, однако вместо нее появилось сообщество "Клетка обезьяны".

У Капетанич вышло получить доступ к "Клетке обезьяны" благодаря приглашению незнакомца, назвавшегося Рональдом Макдональдом и известного в группе как "Король пыток". В личной переписке он признался, что ему стыдно за то, что он делает, что он хочет помочь ей "сжечь дом изнутри".

Позже Капетанич выяснила, что на самом деле его зовут Майк Маккартни. Он был 48-летним бывшим членом мотоциклетной банды в Норфолке, штат Вирджиния. Мужчина рассказал, что сидя дома во время пандемии, оставлял комментарии под забавными видео, на которых обезьяну Мини дразнят бутылкой, после чего получил приглашение в упомянутую группу.

"Они организовали опрос. Вы хотите, чтобы молоток был задействован? Вы хотите, чтобы плоскогубцы участвовали? Хочешь отвертку? И, черт возьми, есть новое видео со всем, за что проголосовали", — вспоминал Маккартни.

Маккартни увидел возможность заработать деньги — скачивал видео пыток с YouTube и продавал их в "Клетке обезьяны", за счет чего стал доверенным членом сообщества ненависти к обезьянам и поднялся высоко в неофициальной иерархии.

Майк Маккартни

Разоблачение исполнителей пыток

Как отмечают журналисты, лидер сообщества "Клетка обезьяны" под псевдонимом "Мистер Обезьяна" контактировал с людьми, преимущественно с Индонезии, которые были готовы снимать пытки на камеры, в частности с владельцем Мини.

Среди "заказов" группы были шокирующие видео с применениями блендера и дрели. Однажды в Гуптар пересматривал некоторые видео, предоставленные "Мистером Обезьяной" и заметил характерный набор из четырех деревянных браслетов на запястье владельца животных.

Важными зацепками также были рисовое поле, река, частичный вид на дом, домик на дереве, местный язык, на котором говорят люди в регионе Западная Ява, а также номерной знак, видимый на мопеде.

Он прислал данные журналистам, которые сопоставили регистрацию с именем и адресом в районе Ciamis Regency на Западной Яве, где районы граничат с лесом, населенным сотнями длиннохвостых макак.

Таким образом СМИ нашли учетную запись Facebook Асепа Яди Нурула Хикмаха, а в ней – видеоклип, на котором молодой человек позирует со знакомой красной дрелью. На нем также было четыре деревянных браслета.

Как оказалось, мужчина уже попал в поле зрения местных групп животных, потому что продавал охраняемые виды, таких как длиннохвостая макака. Благотворительная организация по защите животных сообщила местной полиции, и они устроили укус и поймали Асепа ночью на пустом рынке с коробками с детенышами обезьян. У него дома нашли блендер и красную дрель, аналогичные тем, что фигурировали в видео.

Асеп Яди Нурул Хикмах

Расследователи также продвинулись в разоблачении владелица Мини по имени Аджис Расьяна. Он управлял бизнесом по продаже одежды секонд-хенд на Facebook, который был связан с его адресом. После задержания, он признался, что заработал на жестоких видео достаточно, чтобы купить новую машину.

"Когда я вспоминаю о ней, мне становится очень жаль. Несмотря на то, что я был зол с ней, она любила меня", — сказал мужчина о Мини.

Аджис Расьяна и Минни

Обезьяна Мини

Ранее мы также писали о том, что группа китайских исследователей вырастила эмбриональные модели, используя стволовые клетки обезьян, а далее имплантировали их суррогатным матерям-обезьянам.