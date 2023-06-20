"Просто нажахані: ЗМІ викрили глобальну мережу любителів катувань мавп (фото)

Відеоролики, на яких було знято жорстоке поводження з мавпами, мали великий попит на YouTube та в окремих закритих чатах.

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Група розслідувачів викрила велику мережу торгівлі відеороликами, на яких зображені тортури та вбивства мавп. Про це пише BBC 20 червня.

Колишня танцівниця Люсі Капетанич, яка любила дивитися милі відео з тваринами, одного разу виявила у своїх рекомендаціях на YouTube кадри зі знущаннями над цими тваринами. Через деякий час алгоритми почали видавати їй відео з тортурами.

Намагаючись покарати садистів, Люсі зв'язалася з Дейвом Гуптаром, який знімав відеовикриття на тему тортур мавп. Разом вони розпочали власне розслідування, яке зокрема стосувалося дитинчати мавпи, на ім'я Міні, яке часто з'являлося у подібних відео разом.

"Дитини мавпи були виснажені, розгублені, просто нажахані. Їм не було де сховатися", — сказала Капетанич про одного з відеороликів, де Міні та двох інших макак схопили за хвости та вдарили об стіну.

Відео з жорстоким поводженням з дитинчатами макак публікували сотні YouTube-каналів. У деяких випадках тварини вмирали у кадрі. Подібний контент мав великий попит серед ненависників мавп.

Закритий чат у Telegram

У травні 2021 року в Telegram з'явився приватний гурт "Мільйон сліз", про який дізналася 42-річна активістка із захисту прав тварин Ніна Джекель. Вона виявила, що, на відміну від YouTube, на цій платформі можна було побачити кадри ампутацій, обезголовлювань, утоплень та інші жорстокі речі.

Джекель випустила пресреліз про групу, що не привернуло багато уваги, проте дозволило їй познайомитись із Капетанич та Гуптаром. Незабаром після пресрелізу група "Мільйон сліз" зникла, проте замість неї з'явилася спільнота "Клітка мавпи".

Капетанич отримав доступ до "Клітки мавпи" завдяки запрошенню незнайомця, який назвався Рональдом Макдональдом і відомого в групі як "Король тортур". В особистому листуванні він зізнався, що йому соромно за те, що він робить, що він хоче допомогти їй "спалити будинок зсередини".

Пізніше Капетанич з'ясувала, що насправді його звати Майк Маккартні. Він був 48-річним колишнім членом мотоциклетної банди у Норфолку, штат Вірджинія. Чоловік розповів, що сидячи вдома під час пандемії, залишав коментарі під кумедними відео, на яких мавпу Міні дражнять пляшкою, після чого отримав запрошення до згаданої групи.

"Вони організували опитування. Ви хочете, щоб молоток був залучений? Ви хочете, щоб плоскогубці брали участь? Хочеш викрутку? І, чорт забирай, є нове відео з усім, за що проголосували", — згадував Маккартні.

Маккартні побачив можливість заробити гроші — звантажувати відео тортур з YouTube і продавав їх у "Клітці мавпи", шляхом чого став довіреним членом спільноти ненависті до мавп і піднявся високо в неофіційній ієрархії.

Майк Маккартні

Викриття виконавців тортур

Як зазначають журналісти, лідер спільноти "Клітка мавпи" під псевдонімом "Містер Мавпа" контактував із людьми, переважно з Індонезії, які були готові знімати тортури на камери, зокрема з власником Міні.

Серед "замовлень" групи були шокуючі відео із застосуванням блендера та дриля. Якось у Гуптар переглядав деякі відео, надані "Містером Мавпою" і помітив характерний набір із чотирьох дерев'яних браслетів на зап'ясті власника тварин.

Важливими зачіпками також були рисове поле, річка, частковий вид на будинок, будиночок на дереві, місцеву мову, якою розмовляють люди в регіоні Західна Ява, а також номерний знак, видимий на мопеді.

Він надіслав дані журналістам, які зіставили реєстрацію з ім'ям та адресою в районі Ciamis Regency на Західній Яві, де райони межують із лісом, населеним сотнями довгохвостих макак.

Таким чином ЗМІ знайшли обліковий запис Facebook Асепа Яді Нурула Хікмаха, а в ньому – відеокліп, на якому молода людина позує зі знайомим червоним дрилем. На ньому також було чотири дерев'яні браслети.

Як виявилося, чоловік уже потрапив у поле зору місцевих груп тварин, тому що продавав види, що охороняються, таких як довгохвоста макака. Благодійна організація захисту тварин повідомила місцеву поліцію, і вони влаштували укус і спіймали Асепа вночі на порожньому ринку з коробками з дитинчатами мавп. У нього вдома знайшли блендер та червоний дриль, аналогічні тим, що фігурували у відео.

Асеп Яді Нурул Хікмах

Розслідувачі також просунулися у викритті власниця Міні, на ім'я Аджіс Расьяна. Він керував бізнесом з продажу одягу секонд-хенду на Facebook, який був пов'язаний з його адресою. Після затримання він зізнався, що заробив на жорстоких відео достатньо, щоб купити нову машину.

"Коли я згадую про неї, мені стає дуже шкода. Попри те, що я був злий до неї, вона любила мене", — сказав чоловік про Міні.

Аджіс Расьяна та Мінні

Мавпа Міні

Раніше ми також писали про те, що група китайських дослідників виростила ембріональні моделі, використовуючи стовбурові клітини мавп, а потім імплантували їх сурогатним мавпам.