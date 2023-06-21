Что-то из фильма "Челюсти": разъяренные акулы напали на съемочную группу Netflix (фото)

Две огромные тигровые акулы вонзили свои зубы в надувные лодки рабочей группы во время съемок в отдаленном районе северо-западных Гавайских островов.

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Команда, работающая над фильмом Netflix "Наша планета II", была вынуждена совершить аварийную высадку, когда две 15-футовые тигровые акулы (4,5 метра) разорвали их надувную лодку во время нападения. Инцидент произошел рядом с Гавайскими островами. Об этом пишет Daily Star.

Съемки последнего сериала сэра Дэвида Аттенборо "Наша планета II" приняли ужасающий оборот, когда съемочная группа подверглась нападению акул. Об этом рассказал режиссер документального сериала Netflix. В результате нападения, описанного как "нечто из фильма "Челюсти", две огромные тигровые акулы вонзили свои зубы в надувные лодки рабочей группы во время съемок в отдаленном районе северо-западных Гавайских островов.

Персоналу едва удалось избежать опасности. Они вынужденно совершили аварийную высадку на песчаный берег, после того как эти хищники "взорвали" лодку.

Опытная команда провела шесть дней под парусом, преодолев более 600 миль, чтобы добраться до острова Лэйсан, где, как они утверждают, никто еще не снимал. Они отправились туда, чтобы запечатлеть первые полеты лайсанского альбатроса, морской птицы, обитающей в северной части Тихого океана.

Продюсер и режиссер Тоби Наулан Фото: tobynotown/Instagram

"На нас хлынул поток воды, и тигровая акула прыгнула на лодку и пробила в ней огромные дыры. Она была прокушена. Мы пытались ее оттащить, но она не поддавалась. Это было ужасно. Это была уже вторая акула, напавшая на нас в тот день", — сказал вспоминая об ужасающем испытании, продюсер и режиссер Тоби Наулан в интервью Radio Times.

К счастью, команда находилась всего в 100 метрах от суши, а лодка была достаточно накачана, чтобы доставить их к безопасному месту.

Продюсер сериала Хью Корди рассказал, что это был первый день появления акул на мелководье, когда произошло нападение.

"Это было похоже на что-то из "Челюстей". Съемочная группа была в панике и, по сути, совершила аварийную высадку на берег. Они были невероятно голодны. Возможно не было достаточно естественной пищи, и они просто пробовали все, что попадалось им в воде", — рассказал он Forbes.

Ранее Фокус писал, что дайвер нашел огромный зуб акулы-мегалодона. Майкл Настасио занимался их поисками 12 лет. Мегалодоны были самыми крупными из когда-либо существовавших акул и встречались по всему миру. Их длина могла достигать более 18 метров, а каждый из их зубов был размером с ладонь взрослого человека.

Также сообщалось, что акулу проглотило гигантское морское чудовище. Капитан рыболовецкой компании Джон Броссар и его команда пытались поймать на удочку рыбу, но существо, которое плавало под их лодкой, выпрыгнуло из воды и ухватило их добычу.