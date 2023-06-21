Благодаря украинцам численность населения Германии достигла 84,4 млн человек

За год количество иностранных граждан в ФРГ выросло до 1,4 млн — большей частью это выходцы из Украины. Тогда как немецких граждан стало на 309 000 меньше — из-за отрицательной убыли.

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За минувший год население Германии за счет украинских беженцев выросло 1,3%. Из-наплыва вынужденных переселенцев общее число жителей самой густонаселенной страны Евросоюза достигло 84,4 млн. Об этом сообщает The Associated Press.

По данным Федерального статистического управления Германии, в прошлом году жителей страны стало на 1,12 миллиона человек больше. Тогда как годом ранее прирост населения составил скромные 0,1%, или же 82 000.

Приток мигрантов наблюдался во всех 16 землях Германии. В крупнейших городах страны — Берлине и Гамбурге — рост населения составил 2,1%.

Согласно статистическим данным, в конце прошлого года в Германии проживало 12,3 млн человек с иностранным гражданством. Из них 1,34 млн — турецкие граждане, составляющий внушительную диаспору в Германии на протяжении нескольких десятилетий.

Украинцев было 1,05 миллиона человек, на 915 000 больше по сравнению с 2021 годом, сирийцев в Германии как минимум 883 000, за год их прибавилось на 48 000.

В общей сложности, в течение года число иностранных граждан в Германии выросло на 1,4 миллиона, немецких же граждан наоборот стало меньше — на 309 000. Главным образом в силу отрицательной убыли.

Напомним, что в Европе не могут прийти к единому мнению относительно создания системы безопасности. По данным журналистов, Германия предлагает инициативу, предусматривающую закупку оружия производства США и Израиля.

Также сообщалось, что в Германии осталось 20 тыс. боеприпасов из-за поставок в Украину. По данным немецких СМИ, Минобороны страны собирается закупить 155-мм снарядов из-за острой нехватки боеприпасов.