За рік кількість іноземних громадян у ФРН зросла до 1,4 млн — здебільшого це вихідці з України. Тоді як німецьких громадян стало на 309 тисяч менше.

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За минулий рік населення Німеччини завдяки українським біженцям зросло на 1,3%. Через наплив вимушених переселенців загальна кількість жителів густонаселеної країни Євросоюзу досягла 84,4 млн. Про це повідомляє The Associated Press.

За даними Федерального статистичного управління Німеччини, минулого року мешканців країни стало на 1,12 мільйона людей більше. Тоді як роком раніше приріст населення склав скромні 0,1%, або 82 000.

Приріст мігрантів спостерігався у всіх 16 федеральних землях Німеччини. У найбільших містах — Берліні та Гамбурзі — зростання становило 2,1%.

Згідно зі статистичними даними, наприкінці минулого року в Німеччині проживало 12,3 млн осіб з іноземним громадянством. З них 1,34 млн — турецькі громадяни, які становлять значну діаспору в Німеччині протягом десятиліть.

Українців було 1,05 мільйона осіб, на 915 000 більше у порівнянні з 2021 роком, сирійців у Німеччині — щонайменше 883 000, за рік їх побільшало на 48 000.

Загалом, протягом року кількість іноземних громадян у Німеччині зросла на 1,4 мільйона, німецьких громадян навпаки поменшало — на 309 000. Головним чином через природне скорочення населення.

Нагадаємо, що в Європі не можуть дійти єдиної думки щодо створення системи безпеки. За даними журналістів, Німеччина пропонує ініціативу, яка передбачає закупівлю зброї виробництва США та Ізраїлю.

Також повідомлялося, що в Німеччині залишилося 20 тис. боєприпасів через постачання в Україну. За даними німецьких ЗМІ, Міноборони країни збирається закупити 155-мм снаряди через гостру нестачу.