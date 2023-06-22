"Худшие опасения оправдались": эксперты высказались о поисках батискафа возле "Титаника"

Адмирал сэр Джеймс Бернелл-Ньюджент, бывший главнокомандующий Королевским флотом, предположил, что "Титан" мог взорваться под огромным давлением морской воды.

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В четверг, 22 июня, во время поисков пропавшего батискафа "Титан", перевозившего туристов к "Титанику", было обнаружено "поле обломков". Эксперты рассказали Sky News, что это означает.

Спасатели обнаружили посадочную раму и заднюю крышку пропавшей подлодки, также Береговая охрана сообщила о "поле обломков". Официальным лицам еще предстоит подтвердить, связаны ли обломки с пропавшим подводным аппаратом, пишет издание.

Дэвид Мирнс, эксперт по спасению, который знает двоих из пяти человек на борту, получил сообщение в WhatsApp. В нем говорилось, что обнаружены две важные части системы, но корпус еще не найден.

"Поле обломков подразумевает разрушение подводного аппарата… это действительно как бы указывает на наихудший сценарий, который является катастрофическим исходом", – объяснил эксперт по спасению.

Мирнс был знаком с британским миллиардером Хэмишем Хардингом и французским пилотом подводного плавания Полем-Анри Наржеоле, которые находились на батискафе. Он эмоционально сказал, что его "худшие опасения теперь оправдались", в то время как он молился о другом исходе.

"Два моих друга ушли", — сказал Мирнс.

Адмирал сэр Джеймс Бернелл-Ньюджент, бывший главнокомандующий Королевским флотом, пояснил журналистам, что характер объявления предполагает, что эти обломки каким-то образом связаны с подводной лодкой.

"Конечно, вокруг "Титаника" есть большое поле обломков, и различные вещи, которые мы видели, взятые с "Титаника", взяты из поля обломков. Оно занимает несколько гектаров", – сказал он.

Адмирал добавил, что если бы это были обломки "Титаника", Береговая охрана сделала бы различие в объявлении.

"Я думаю, что в целом это, вероятно, мрачные новости и предполагают, что "Титан" мог взорваться под огромным давлением морской воды, когда он находился на своем пути вниз", – предположил Бернелл-Ньюджент.

Батискаф вез туристов к "Титанику" и исчез: детали

19 июня журналисты сообщили, что в Атлантическом океане исчез подводный батискаф, совершавший туристические поездки к затонувшему в 1912 году лайнеру "Титаник".

Позже в Береговой охране США рассказали, что на борту находились пять человек и они имели запас кислорода на 96 часов.

В СМИ передали, что на связь вышел один из членов экипажа пропавшего батискафа — ирландский исследователь Рори Голден. Он написал в соцсетях, что "в порядке" и попросил не строить предположений относительно присутствующих на борту. По его словам, после выхода в интернет возможности экипажа ограничены.

22 июня на телеканале NBC проинформировали, что батискаф находится в критической ситуации из-за нехватки кислорода, а поисковая операция проводится "на пределе возможностей". По прогнозам, кислород может закончиться в течение суток.