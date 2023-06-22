"Найгірші побоювання справдилися": експерти висловилися про пошуки батискафа біля "Титаніка"

Адмірал сер Джеймс Бернелл-Ньюджент, колишній головнокомандувач Королівським флотом, припустив, що "Титан" міг вибухнути під величезним тиском морської води.

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У четвер, 22 червня, під час пошуків зниклого батискафа "Титан", що перевозив туристів до "Титаніка", було виявлено "поле уламків". Експерти розповіли Sky News, що це означає.

Рятувальники виявили посадкову раму і задню кришку зниклого підводного човна, також Берегова охорона повідомила про "поле уламків". Офіційним особам ще належить підтвердити, чи пов'язані уламки зі зниклим підводним апаратом, пише видання.

Девід Мірнс, експерт із порятунку, який знає двох із п'яти осіб на борту, отримав повідомлення у WhatsApp. У ньому йшлося, що виявлено дві важливі частини системи, але корпус ще не знайдено.

"Поле уламків має на увазі руйнування підводного апарату... це справді нібито вказує на найгірший сценарій, який є катастрофічним результатом", — пояснив експерт із порятунку.

Мірнс був знайомий з британським мільярдером Хемішем Гардінгом і французьким пілотом підводного плавання Полем-Анрі Наржеоле, які перебували на батискафі. Він емоційно сказав, що його "найгірші побоювання тепер справдилися", тоді як він молився про інший результат.

"Два моїх друга пішли", — сказав Мірнс.

Адмірал сер Джеймс Бернелл-Ньюджент, колишній головнокомандувач Королівським флотом, пояснив журналістам, що характер оголошення передбачає, що ці уламки якимось чином пов'язані з підводним човном.

"Звичайно, навколо "Титаніка" є велике поле уламків, і різні речі, які ми бачили, взяті з "Титаніка", взяті з поля уламків. Воно займає кілька гектарів", — сказав він.

Адмірал додав, що якби це були уламки "Титаніка", Берегова охорона зробила б відмінність в оголошенні.

"Я думаю, що загалом це, ймовірно, сумні новини і припускають, що "Титан" міг вибухнути під величезним тиском морської води, коли він перебував на своєму шляху вниз", — припустив Бернелл-Ньюджент.

Батискаф віз туристів до "Титаніка" і зник: деталі

19 червня журналісти повідомили, що в Атлантичному океані зник підводний батискаф, який здійснював туристичні поїздки до затонулого 1912 року лайнера "Титанік".

Пізніше в Береговій охороні США розповіли, що на борту перебувало п'ятеро осіб і вони мали запас кисню на 96 годин.

У ЗМІ передали, що на зв'язок вийшов один із членів екіпажу зниклого батискафа — ірландський дослідник Рорі Голден. Він написав у соцмережах, що "в порядку" і попросив не робити припущень щодо присутніх на борту. За його словами, після виходу в інтернет можливості екіпажу обмежені.

22 червня на телеканалі NBC поінформували, що батискаф перебуває в критичній ситуації через брак кисню, а пошукова операція проводиться "на межі можливостей". За прогнозами, кисень може закінчитися протягом доби.