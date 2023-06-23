"Это тайна": инженер из Британии нашел в кроличьей норе послания 40-летней давности (фото)

Коммунальщик Шон Кеннеди нашел три письма, которые должны были отправить в 1976 и 1982 годах. Теперь он хочет вернуть их автору, поскольку их тайна не раскрыта.

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Инженер коммунальных служб Шон Кеннеди нашел в кроличьей норе пачку писем, которым почти 50 лет. Об этом сообщил 23 июня британский вещатель ВВC.

Кеннеди поехал в небольшую деревню Хейлз в графстве Норфолк недалеко от Лондона и там увидел рукописные конверты на дне норы рядом с обочиной на оживленном перекрестке. Три письма должны были отправить в 1976 и 1982 годах из Кембриджшира и Кента мисс Джейн, которая проживала в Йорке.

Кроличья нора была в небольшой деревне Хейлз в графстве Норфолк

"Я обнаружил странные забавные вещи, но большинство из них — чепуха. Это меня сбило с толку. Я увидел одну из рукописных писем сверху, взял ее, а под ним было еще два", — объяснил 39-летний газовый инженер из Вудбриджа.

Кеннеди теперь надеется найти владельца писем, хотя и сомневается, что автор и получатель могут и далее проживать по указанным адресам.

По словам инженера, письма с марками первого класса ценой 6,5 пенни были написаны в Дуллингеме недалеко от Ньюмаркета, а затем во Фриттендене, недалеко от Танбридж-Уэллс в Кенте.

"Было бы здорово вернуть письма их автору. Я буду счастлив передать их. Это тайна, которая на данный момент не раскрыта", — заключил он.

Напомним, что недавно на аукционе Lay’s продали коллекцию писем принцессы Дианы с ее друзьями во время развода с принцем Чарльзом. Цена писем — почти 170 тысяч долларов.

Фокус также писал о продаже последнего письма легендарного музыканта Джона Леннона за $63 750. В послании Леннон указал имена трех доверенных лиц для голосования от его имени на ежегодном собрании корпорации Beatles.