"Це таємниця": інженер із Британії знайшов у кролячій норі листи 40-річної давнини (фото)

Комунальник Шон Кеннеді знайшов три листи, які мали надіслати в 1976 і 1982 роках. Тепер він хоче повернути їх автору, оскільки їхня таємниця не розкрита.

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Інженер комунальних служб Шон Кеннеді знайшов у кролячій норі пачку листів, яким майже 50 років. Про це повідомив 23 червня британський мовник ВВС.

Кеннеді поїхав у невелике село Хейлз у графстві Норфолк недалеко від Лондона і там побачив рукописні конверти на дні нори поруч з узбіччям на перехресті. Три листи мали надіслати в 1976 і 1982 роках із Кембриджшира і Кента міс Джейн, яка проживала в Йорку.

Кроляча нора була в невеликому селі Хейлз у графстві Норфолк

"Я виявив дивні кумедні речі, але більшість із них — нісенітниця. Це мене збило з пантелику. Я побачив один із рукописних листів зверху, взяв його, а під ним було ще два", — пояснив 39-річний газовий інженер із Вудбріджа.

Кеннеді тепер сподівається знайти власника листів, хоча й сумнівається, що автор і одержувач можуть і далі проживати за вказаними адресами.

За словами інженера, листи з марками першого класу ціною 6,5 пенні були написані в Дуллінгемі недалеко від Ньюмаркета, а потім у Фріттендені, недалеко від Танбрідж-Веллс у Кенті.

"Було б чудово повернути листи їх автору. Я буду щасливий передати їх. Це таємниця, яку наразі не розкрито", — підсумував він.

Нагадаємо, що недавно на аукціоні Lay's продали колекцію листів принцеси Діани з її друзями під час розлучення з принцом Чарльзом. Ціна листів — майже 170 тисяч доларів.

Фокус також писав про продаж останнього листа легендарного музиканта Джона Леннона за $63 750. У посланні Леннон вказав імена трьох довірених осіб для голосування від його імені на щорічних зборах корпорації Beatles.