Готовят детей к войне с детства: в российских школах появится новый предмет, — росСМИ

В России займутся "патриотическим" воспитанием детей. Для разработки учебной программы привлекут представителей Минобороны РФ.

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Замдиректора департамента госполитики и управления в сфере общего образования Министерства просвещения РФ Анна Тимофеева в Госдуме заявила, что в российских школах появится предмет "Основа безопасности и защита родины", пишет пропагандистское издание ТАСС.

"Формируется рабочая группа, которая будет заниматься как раз формированием новой учебной федеральной программы, куда войдут и представители Министерства обороны, и представители МЧС", — сказала чиновница.

Параллельно будет готовиться новый учебник, добавила она.

Сейчас российские власти планируют внести изменения в закон "Об образовании", чтобы переименовать предмет ОБЖ, а также скорректировать государственные образовательные стандарты "в части и содержания, и предметных результатов, личностных результатов, потому что мы понимаем, что мы должны дополнить и составляющую часть патриотического воспитания", заключила Тимофеева.

О том, что предмет "Основы безопасности жизнедеятельности" планируется переименовать в "Основы безопасности и защита родины", на минувшей неделе сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Что же конкретно будут изучать дети пока не сообщается.

Пропагандистская машина, которую против Украины запустила Россия, не останавливается ни перед чем. Здесь руководствуются принципом: "на войне все средства хороши". Поэтому не пренебрегают россияне и манипуляциями с детским сознанием.

Известно, что в России "патриотическое" воспитание детей доводят до абсурда. Дошкольники участвуют в номерах с Z-свастикой, а на их выступление с восторгом смотрят родители в зале.

СМИ писали, что в Тверской области на 9 мая собирались провести парад "малышковых войск", состоящий из воспитанников детских садов, но потом отказались.

22 апреля Фокус писал о том, в Украину удалось вернуть еще троих детей. Украинские дети смогли попасть домой благодаря усилиям благотворительной организации Save Ukraine, которая успешно провела уже шесть спасательных миссий.

Напомним, 22 июня 2022 года сообщалось, что оккупанты начали создавать "Юнармию" в Мариуполе.