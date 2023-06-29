Готують дітей до війни з дитинства: у російських школах з'явиться новий предмет, — росЗМІ

У Росії займуться "патріотичним" вихованням дітей. Для розробки навчальної програми залучать представників Міноборони РФ.

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Заступник директора департаменту держполітики та управління у сфері загальної освіти Міністерства освіти РФ Ганна Тимофєєва в Держдумі заявила, що в російських школах з'явиться предмет "Основа безпеки і захист батьківщини", пише пропагандистське видання ТАСС.

"Формується робоча група, яка займатиметься якраз формуванням нової навчальної федеральної програми, куди увійдуть і представники Міністерства оборони, і представники МНС", — сказала чиновниця.

Паралельно готуватиметься новий підручник, додала вона.

Наразі російська влада планує внести зміни до закону "Про освіту", щоб перейменувати предмет ОБЖ, а також скоригувати державні освітні стандарти "в частині і змісту, і предметних результатів, особистісних результатів, тому що ми розуміємо, що ми повинні доповнити і складову частину патріотичного виховання", — підсумувала Тимофєєва.

Про те, що предмет "Основи безпеки життєдіяльності" планують перейменувати на "Основи безпеки і захист батьківщини", минулого тижня повідомив міністр освіти РФ Сергій Кравцов. Що ж конкретно вивчатимуть діти, поки не повідомляють.

Пропагандистська машина, яку проти України запустила Росія, не зупиняється ні перед чим. Тут керуються принципом: "на війні всі засоби хороші". Тому не нехтують росіяни й маніпуляціями з дитячою свідомістю.

Відомо, що в Росії "патріотичне" виховання дітей доводять до абсурду. Дошкільнята беруть участь у номерах із Z-свастикою, а на їхній виступ із захопленням дивляться батьки в залі.

ЗМІ писали, що у Тверській області на 9 травня збиралися провести парад "малючкових військ", що складається з вихованців дитячих садків, але потім відмовилися.

22 квітня Фокус писав про те, в Україну вдалося повернути ще трьох дітей. Українські діти змогли потрапити додому завдяки зусиллям благодійної організації Save Ukraine, яка успішно провела вже шість рятувальних місій.

Нагадаємо, 22 червня 2022 року повідомлялося, що окупанти почали створювати "Юнармію" в Маріуполі.