В Бурятии перевернулись четыре катамарана с туристами: люди пропали без вести

По информации МЧС, спастись удалось только трем людям. Причина, по которой перевернулись катамараны с туристами, пока не установлена.

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В Республики Бурятия перевернулись четыре катамарана с восемью туристами во время сплава по реке Снежная вблизи населенного пункта Выдрино Кабанского района. Об этом стало известно из сообщения в управлении МЧС России по Республики Бурятия.

Отмечается, что инцидент произошел вечером 6 июля. Информация поступила от оперативного дежурного единой дежурной диспетчерской службы Кабанского района. По предварительным данным, спастись удалось трем людям.

Судьба еще пятерых туристов неизвестна. Причина, по которой перевернулись катамараны, также не установлена.

На данный момент спасатели Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России выдвинулись на место аварии.

Как сообщают в росСМИ, подобный инцидент произошел 4 июля в Северо-Байкальском районе недалеко от поселка Нижнеагарск (Бурятия). Двое туристов из Иркутской области справлялись на надувной лодке и байдарке вдоль побережья Байкала, но из-за сильного ветра, спровоцировавшего шторм, их отнесло далеко от берега, и они не смогли самостоятельно вернуться. Спасателям не сразу удалось найти пострадавших из-за плохой видимости, вызванной туманом. Спасти туристов удалось через два часа поисков.

Напомним, в начале июня в египетской Хургаде акула напала на россиянина. Случай назвали "мясорубкой", так как 23-летний Владимир Попов погиб буквально за 20 секунд, хищник зверски разорвал его тело прямо в море. Через некоторое время местные жители поймали крупную тигровую акулу, которая предположительно напала на россиянина. Известно, что погибший переехал вместе с отцом в Египет за несколько месяцев до происшествия.

Фокус также писал о том, в начале июля в Турции возник скандал из-за российского туриста, который хвастался убийствами украинцев во время войны.