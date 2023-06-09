"Мясорубки", пропавшие туристы и зловещие останки: нападения акул в Египте участились (фото, видео)

Спасатели запрещали туристам снимать макабрическую сцену, когда складывали обглоданные человеческие останки в мешок для трупов. Полицейские бегали вокруг и требовали стереть записи.

Related video

Нападение акулы на россиянина в египетской Хургаде назвали "мясорубкой", 23-летний мужчина погиб буквально за 20 секунд. Его потрясенный отец слышал крики сына о помощи с берега. Об этом сообщает The Mirror.

Спустя некоторое время местные жители поймали крупную тигровую акулу и решили, что именно этот хищник напал на выходца из РФ, который переехал в Египет с отцом несколько месяцев назад.

По сообщениям египетских властей, акула в Хургаде поймали

Этот случай произошел в районе, где нападения акул прежде считались редкостью, однако за последние несколько лет здесь все же произошло несколько подобных инцидентов.

В прошлом году погибли двое туристов из Австрии и Румынии. 68-летняя Элизабет Сойер умерла в "скорой" от шока после того, как потеряла руку и ногу в популярном заливе Сахль-Хашиш, недалеко от Хургады.

68-летняя Элизабет Сойер умерла в "скорой" от шока после атаки акулы в Египте Место нападения акулы на Элизабет Сойер

На опубликованных кадрах она отчаянно гребла к берегу. За зрелищем наблюдала большая толпа, но никто не решился помочь женщине.

Двумя днями ранее из местного пятизвездочного отеля пропала туристка из Румынии. Впоследствии ее обезображенное тело вымыло на коралловый берег.

Туристы рассказывали, что спасатели даже запретили снимать макабрическую сцену, когда складывали обглоданные человеческие останки в мешок для трупов. Полицейские бегали вокруг и требовали стереть записи.

"Половина тела отсутствовала", — рассказал один из очевидцев.

Нападение акулы снимали на камеру

В 2018 году на 41-летнего мужчину из Чехии в Красном море у берегов Египта напала акула. Его останки нашли на пляже возле Марса Алам.

Видео нападения акулы на выходца из РФ, доступно на YouTube

В 2015 году 52-летний немецкий турист погиб на курорте Аль-Кусейр после того, как акула откусила ему ногу по колено.

23-летний Владимир Попов Место, где напала акула в Египте

Напомним, что во время недавней атаки, в которой погиб выходец из Архангельска 23-летний Владимир Попов, еще одна девушка успела спастись и выбраться на берег. Полиция запретила вход на пляжи, поскольку плавники акул видели и в других местах.

Также сообщалось, что 24 кита-убийцы устроили "семейную" встречу у побережья Калифорнии, чтобы охотиться на морских львов и детенышей серых китов.