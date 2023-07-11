"Дыхание перехватывает": правнучка Рихарда Вагнера возмутилась, что его имя используют наемники Пригожина

Катарина Вагнер отмечает, что у нее перехватывает дыхание от мыслей о зверствах, которые совершали наемники ЧВК "Вагнер", назвав себя именем ее прадеда.

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Правнучка известного немецкого композитора Рихарда Вагнера Катарина заявила о неправомерном использование имени прадеда в названии группы наемников Евгения Пригожина. Об этом она написала в колонке для издания Die Welt под названием "Мой взгляд на вагнеровских наемников Пригожина".

Катарина возмутилась тем, что творчество композитора по-прежнему вписывается в "самые злые формы политического и расистского безумия".

Она отмечает, что "оккупация творчества Вагнера национал-социалистами была отвратительной" — его называли любимым композитором Адольфа Гитлера. И видеть то, как имя ее прадеда продолжают вписывать в ужасающие события современности, ей просто невыносимо.

"Когда русская наемная армия, зверства которой не превзойти, мажет имя Вагнера на своих окровавленных знаменах, не только у меня перехватывает дыхание" — пишет правнучка композитора.

Катарина также отмечает, что сам Рихард Вагнер в своих политических взглядах большую часть жизни был монархистов и консерватором, восхищаясь королем Баварии Людвигом II и первым канцлером Германской империи Отто фон Бисмарком. Однако когда дело доходило до искусства, он при всем уважении в своим кумирам, таким как Бах или Моцарт, был настоящим новаторским.

"Часто слишком много для своего времени" — добавляет Катарина.

Отметим, что правнучка Рихарда Вагнера занимается переосмыслением его творческого наследия, принимая участие в ежегодном Байрейтском фестивале, который проводят с 1872 года в баварском городе Байройте. Инициатором мероприятия когда-то был сам Рихард Вагнер. Сейчас во время фестиваля композиторы исполняют его произведения.

Напомним, 23-24 июня ЧВК "Вагнер" во главе с Евгением Пригожиным подняли военный мятеж, который не привел ни к каким серьезным последствиям для власти РФ. Как оказалось позднее, во время неудавшегося восстания часть наемников хотели получить небольшие ядерные устройства советского производства, чтобы усилить свои позиции и "поднять ставки". Однако сделать это не удалось, так как двери склада были закрыты, а в техническую часть "вагнеровцам" попасть не удалось.

Фокус также писал о том, что 10 июля в СМИ сообщали, что по неподтвержденной информации Евгений Пригожина с 1 июля находится под стражей в Кремле.