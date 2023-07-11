"Дихання перехоплює": правнучка Ріхарда Вагнера обурилася, що його ім'я використовують найманці Пригожина

Катаріна Вагнер зазначає, що в неї перехоплює подих від думок про звірства, які чинили найманці ПВК "Вагнер", назвавши себе ім'ям її прадіда.

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Правнучка відомого німецького композитора Ріхарда Вагнера Катаріна заявила про неправомірне використання імені прадіда в назві групи найманців Євгена Пригожина. Про це вона написала в колонці для видання Die Welt під назвою "Мій погляд на вагнерівських найманців Пригожина".

Катаріна обурилася тим, що творчість композитора, як і раніше, вписується в "найзліші форми політичного і расистського божевілля".

Вона зазначає, що "окупація творчості Вагнера націонал-соціалістами була огидною" — його називали улюбленим композитором Адольфа Гітлера. І бачити те, як ім'я її прадіда продовжують вписувати в жахливі події сучасності, їй просто нестерпно.

"Коли російська наймана армія, звірства якої не перевершити, маже ім'я Вагнера на своїх закривавлених стягах, не тільки у мене перехоплює подих", — пише правнучка композитора.

Катаріна також зазначає, що сам Ріхард Вагнер у своїх політичних поглядах більшу частину життя був монархістом і консерватором, захоплюючись королем Баварії Людвігом II і першим канцлером Німецької імперії Отто фон Бісмарком. Однак коли справа доходила до мистецтва, він за всієї поваги до своїх кумирів, таких як Бах чи Моцарт, був справжнім новаторським.

"Часто занадто багато для свого часу" — додає Катаріна.

Зазначимо, що правнучка Ріхарда Вагнера займається переосмисленням його творчої спадщини, беручи участь у щорічному Байрейтському фестивалі, який проводять з 1872 року в баварському місті Байройті. Ініціатором заходу колись був сам Ріхард Вагнер. Нині під час фестивалю композитори виконують його твори.

Нагадаємо, 23-24 червня ПВК "Вагнер" на чолі з Євгеном Пригожиним зчинили військовий заколот, який не призвів до жодних серйозних наслідків для влади РФ. Як виявилося пізніше, під час невдалого повстання частина найманців хотіли отримати невеликі ядерні пристрої радянського виробництва, щоб посилити свої позиції і "підняти ставки". Однак зробити це не вдалося, оскільки двері складу були зачинені, а в технічну частину "вагнерівцям" потрапити не вдалося.

Фокус також писав про те, що 10 липня у ЗМІ повідомляли, що, за непідтвердженою інформацією, Євген Пригожин з 1 липня перебуває під вартою в Кремлі.