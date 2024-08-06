Буданов планував напасти на "вагнерівців" у Малі ще з 2023 року, — The Times

Журналісти також нагадали, що українські спецпризначенці протягом останнього року брали участь в операціях проти бойовиків "Вагнера" ще й в Судані.

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Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов планував напад на бойовиків "Вагнер" у Малі ще з 2023 року. Про це пише The Times.

"Згідно з витоком документів Агентства національної безпеки США, Кирило Буданов, керівник ГУР, планував напад на "Вагнера" в Малі з минулого року в рамках зусиль, спрямованих на те, щоб атакувати "Вагнера" в його закордонних місіях", — йдеться у матеріалі.

Речник ГУР Андрій Юсов зазначив, що українські розвідники надали повстанцям Малі "розвіддані — і не лише розвіддані — для проведення успішної військової операції".

Журналісти також нагадали, що українські спецпризначенці брали участь в операціях проти бойовиків "Вагнера" в Судані протягом останнього року.

"Нещодавні втрати "Вагнера" в Малі є найтяжчими за межами України з 2018 року, коли під час зіткнення з американськими військами в Сирії було вбито до 200 бойовиків", — йдеться у статті.

У матеріалі The Times стверджується. що Малі розірвали дипломатичні відносини з Україною, оскільки Київ підтримав повстанців-туарегів.

Міністерство закордонних справ України заявило, що рішення розірвати дипломатичні відносини з Києвом було "недалекоглядним і поспішним".

Нагадаємо, 28 липня стало відомо, що колона найманців ПВК "Вагнер" потрапила в засідку повстанців-туарегів. Їм вдалося розбити колону бронетехніки та підбити вертоліт, який намагався прикрити російських бойовиків.