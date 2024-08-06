Буданов планировал напасть на "вагнеровцев" в Мали еще с 2023 года, — The Times

Журналисты также напомнили, что украинские спецназовцы в течение последнего года участвовали в операциях против боевиков "Вагнера" еще и в Судане.

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Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов планировал нападение на боевиков "Вагнер" в Мали еще с 2023 года. Об этом пишет The Times.

"Согласно утечке документов Агентства национальной безопасности США, Кирилл Буданов, руководитель ГУР, планировал нападение на "Вагнера" в Мали с прошлого года в рамках усилий, направленных на то, чтобы атаковать "Вагнера" в его зарубежных миссиях", — говорится в материале.

Представитель ГУР Андрей Юсов отметил, что украинские разведчики предоставили повстанцам Мали "разведданные — и не только разведданные — для проведения успешной военной операции".

Журналисты также напомнили, что украинские спецназовцы участвовали в операциях против боевиков "Вагнера" в Судане в течение последнего года.

"Недавние потери "Вагнера" в Мали являются самыми тяжелыми за пределами Украины с 2018 года, когда во время столкновения с американскими войсками в Сирии было убито до 200 боевиков", — говорится в статье.

В материале The Times утверждается. что Мали разорвали дипломатические отношения с Украиной, поскольку Киев поддержал повстанцев-туарегов.

Министерство иностранных дел Украины заявило, что решение разорвать дипломатические отношения с Киевом было "недальновидным и поспешным".

Напомним, 28 июля стало известно, что колонна наемников ЧВК "Вагнер" попала в засаду повстанцев-туарегов. Им удалось разбить колонну бронетехники и подбить вертолет, который пытался прикрыть российских боевиков.