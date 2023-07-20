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Мир

После фотосессии для Playboy: госсекретаря Франции отправили в отставку (видео, фото)

Марлен Шьяппа, Франция, госсекретарь, правительство Франции
Фото: Getty Images | Марлен Шьяппа утверждает, что любыми способами боролась за права женщин

Весной госчиновница позировала для журнала Playboy, что вызвало немало споров о ее политическом будущем.

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Государственный секретарь при премьер-министре по вопросам социальной экономики и общественных организаций Франции Марлен Шьяппа, согласившаяся весной сняться в откровенной фотосессии для журнала Playboy, уходит в отставку. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

В комментарии журналистам Шьяппа заявила, что для нее было большой честью работать шесть лет в правительстве. И хотя некоторые ее коллеги считают, что после скандальной съемки для обложки журнала Playboy политическое будущее бывшего госсекретаря под сомнением, она надеется на лучшее.

"Как сказал Сент-Экзюпери, никто не может предсказать будущее, принцип состоит в том, чтобы сделать его возможным" — сказала Шьяппа.

Также она добавила, что у нее не всегда получалось, но она всегда пыталась защищать права женщин.

Скандал с Марлен Шьяппой и Playboy

Как сообщают французские СМИ, в апреле премьер-министр Франции Элизабет Борн отчитала тогдашнего госсекретаря по вопросам социальной экономики и общественных организаций Марлен Шьяппа за то, что та согласилась дать интервью журналу Playboy. Журналисты писали, что Борн лично позвонила госсекретарю и заявила, что ее действия "категорически неуместны в сегодняшнем социальном контексте".

Фото Марлен Шьяппы в журнале Playboy Fullscreen
Фото Марлен Шьяппы в журнале Playboy

Решение госчиновницы сняться для журнала вызвали немало споров. Во Франции в тот момент велись активные дебаты о пенсионной реформе, в результате которой рейтинг президента Франции Эммануэль Макрон сильно пострадал. В марте он провел соответствующий законопроект через парламент с помощью статьи 49.3. Именно эту скандальную цифру в сети дорисовали бывшему госсекретарю Марлен Шьяппа на фото для Playboy.

Отредактированная обложка журнала, на которой Марлен Шьяппе дописали число 49.3. Fullscreen
Отредактированная обложка журнала, на которой Марлен Шьяппе дописали число 49.3.
Фото: Playboy

Несмотря на жесткую критику Шьяппа у себя в соцсетях отмечала, что согласилась на публикацию в издании и интервью на 12 страниц, так как защищала права женщин.

"Защита права женщин распоряжаться своим телом стоит везде и всегда. Во Франции женщины свободны. При всем уважении к отступникам и лицемерам" — заявила госчиновница.

Фокус писал 13 июля, что в резиденцию президента Франции Эмманюэля Макрона доставили посылку, в которой находился отрубленный человеческий палец.