После фотосессии для Playboy: госсекретаря Франции отправили в отставку (видео, фото)

Весной госчиновница позировала для журнала Playboy, что вызвало немало споров о ее политическом будущем.

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Государственный секретарь при премьер-министре по вопросам социальной экономики и общественных организаций Франции Марлен Шьяппа, согласившаяся весной сняться в откровенной фотосессии для журнала Playboy, уходит в отставку. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

В комментарии журналистам Шьяппа заявила, что для нее было большой честью работать шесть лет в правительстве. И хотя некоторые ее коллеги считают, что после скандальной съемки для обложки журнала Playboy политическое будущее бывшего госсекретаря под сомнением, она надеется на лучшее.

"Как сказал Сент-Экзюпери, никто не может предсказать будущее, принцип состоит в том, чтобы сделать его возможным" — сказала Шьяппа.

Также она добавила, что у нее не всегда получалось, но она всегда пыталась защищать права женщин.

Скандал с Марлен Шьяппой и Playboy

Как сообщают французские СМИ, в апреле премьер-министр Франции Элизабет Борн отчитала тогдашнего госсекретаря по вопросам социальной экономики и общественных организаций Марлен Шьяппа за то, что та согласилась дать интервью журналу Playboy. Журналисты писали, что Борн лично позвонила госсекретарю и заявила, что ее действия "категорически неуместны в сегодняшнем социальном контексте".

Фото Марлен Шьяппы в журнале Playboy

Решение госчиновницы сняться для журнала вызвали немало споров. Во Франции в тот момент велись активные дебаты о пенсионной реформе, в результате которой рейтинг президента Франции Эммануэль Макрон сильно пострадал. В марте он провел соответствующий законопроект через парламент с помощью статьи 49.3. Именно эту скандальную цифру в сети дорисовали бывшему госсекретарю Марлен Шьяппа на фото для Playboy.

Отредактированная обложка журнала, на которой Марлен Шьяппе дописали число 49.3. Фото: Playboy

Несмотря на жесткую критику Шьяппа у себя в соцсетях отмечала, что согласилась на публикацию в издании и интервью на 12 страниц, так как защищала права женщин.

"Защита права женщин распоряжаться своим телом стоит везде и всегда. Во Франции женщины свободны. При всем уважении к отступникам и лицемерам" — заявила госчиновница.

Фокус писал 13 июля, что в резиденцию президента Франции Эмманюэля Макрона доставили посылку, в которой находился отрубленный человеческий палец.