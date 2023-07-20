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Після фотосесії для Playboy: держсекретаря Франції відправили у відставку (відео, фото)

Марлен Шьяппа, Франція, держсекретар, уряд Франції
Фото: Getty Images | Марлен Шьяппа стверджує, що будь-якими способами боролася за права жінок

Навесні держчиновниця позувала для журналу Playboy, що викликало чимало суперечок про її політичне майбутнє.

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Державний секретар при прем'єр-міністрі з питань соціальної економіки та громадських організацій Франції Марлен Шьяппа, яка погодилася навесні знятися у відвертій фотосесії для журналу Playboy, йде у відставку. Про це повідомив телеканал BFMTV.

У коментарі журналістам Шьяппа заявила, що для неї було великою честю працювати шість років в уряді. І хоча деякі її колеги вважають, що після скандальної зйомки для обкладинки журналу Playboy політичне майбутнє колишнього держсекретаря під сумнівом, вона сподівається на краще.

"Як сказав Сент-Екзюпері, ніхто не може передбачити майбутнє, принцип полягає в тому, щоб зробити його можливим", — сказала Шьяппа.

Також вона додала, що в неї не завжди виходило, але вона завжди намагалася захищати права жінок.

Скандал із Марлен Шьяппою та Playboy

Як повідомляють французькі ЗМІ, у квітні прем'єр-міністр Франції Елізабет Борн вичитала тодішнього держсекретаря з питань соціальної економіки та громадських організацій Марлен Шьяппа за те, що та погодилася дати інтерв'ю журналу Playboy. Журналісти писали, що Борн особисто зателефонувала держсекретарю і заявила, що її дії "категорично недоречні в сьогоднішньому соціальному контексті".

Фото Марлен Шьяппи в журналі Playboy Fullscreen
Фото Марлен Шьяппи в журналі Playboy

Рішення держчиновниці знятися для журналу викликали чимало суперечок. У Франції в той момент велися активні дебати про пенсійну реформу, внаслідок якої рейтинг президента Франції Еммануеля Макрона сильно постраждав. У березні він провів відповідний законопроєкт через парламент за допомогою статті 49.3. Саме цю скандальну цифру в мережі домалювали колишньому держсекретарю Марлен Шьяппа на фото для Playboy.

Відредагована обкладинка журналу, на якій Марлен Шьяппе дописали число 49.3. Fullscreen
Відредагована обкладинка журналу, на якій Марлен Шьяппе дописали число 49.3.
Фото: Playboy

Попри жорстку критику Шьяппа у себе в соцмережах зазначала, що погодилася на публікацію у виданні та інтерв'ю на 12 сторінок, бо захищає права жінок.

"Захист права жінок розпоряджатися своїм тілом стоїть скрізь і завжди. У Франції жінки вільні. За всієї поваги до відступників і лицемірів" — заявила держчиновниця.

Фокус писав 13 липня, що в резиденцію президента Франції Емманюеля Макрона доправили посилку, в якій був відрубаний людський палець.