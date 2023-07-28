"Уже давно попрощались": власти Беларуси принудительно продали квартиру Тихановских

Светлана Тихановская уверена, что после победы демократических сил в Беларуси отобранное имущество будет возвращено законным владельцам.

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Конфискованная белорусскими властями трехкомнатная квартира оппозиционера Сергея Тихановского и лидера демократических сил Беларуси Светланы Тихановской была продана 26 июля на аукционе "БелЮрОбеспечение" в Минске, сообщает "Зеркало".

Квартира была изъята по уголовному делу в отношении Сергея Тихановского. Недвижимость смогли продать только с третьей попытки. К торгам были допущены двое участников, которые несколько раз перебивали ставки друг друга. В итоге квартиру продали дороже первоначальной стоимости — более чем 203 тысячи рублей (более 2,5 млн гривен). В квартире семьи Тихановских зарегистрированы несовершеннолетние дети.

"Мою квартиру продали? Ничего не чувствую. Я уже давно попрощалась с этой квартирой. Но я же понимаю, что после победы все имущество, которое было вот так отобрано, будет возвращено законным владельцам", — отреагировала Светлана Тихановская.

Что известно о Сергее Тихановском

Сергей Тихановский — оппозиционный политик, предприниматель, политический заключенный. Лауреат премии имени Сахарова. Муж Светланы Тихановской, кандидата на выборах президента Республики Беларусь 2020 года. Широкую известность получил благодаря выдвижению в кандидаты на пост Президента Республики Беларусь. ЦИК отказала Тихановскому в регистрации, и его жена, Светлана Тихановская, незадолго до закрытия приема заявок, подала свои документы на регистрацию в кандидаты. Он возглавлял инициативную группу своей жены. Был арестован и осужден к 18 годам лишения свободы в колонии усиленного режима 14 декабря 2021 года по статьям УК РБ за организацию антиправительственных беспорядков, воспрепятствование работе ЦИК, разжигание социальной вражды. Суд проходил в закрытом режиме.

Президентские выборы в Беларуси

В 2020 году Светлана Тихановская приняла участие в президентских выборах в Беларуси против Александра Лукашенко, находившегося у власти с 1994 года. Лидер Беларуси официально получил 80,1 процентов голосов; Тихановская, по официальным данным, получила поддержку 10,1 процентов.

Оппозиция посчитала эти результаты сфальсифицированными, и по стране прокатилась волна протестов с требованием честных выборов. Это были самые массовые протесты в истории Беларуси. Власти ответили на протесты общества масштабными репрессиями. После выборов сама Тихановская была вынуждена властями покинуть страну.

Напомним, 24 июня Тихановская обратилась к белорусским военным. Оппозиционный лидер призвала белорусских дипломатов, военных и силовиков помнить, что у белорусов есть свои национальные интересы.

9 июня у Тихановской заявили, что Лукашенко готовил наземное вторжение в Украину. По словам представителя белорусской оппозиции Валерия Сахащика, КГБ и командование запугивали и шантажировали солдат армии Беларуси, чтобы они пошли воевать, но это не помогло.