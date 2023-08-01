"Эксперт по России": в Китае ушел в отставку чиновник, который отвечал за связи с РФ, – СМИ

После того, как Лэ Юйчэн ушел из МИД, в ведомстве не осталось высокопоставленных чиновников с опытом работы в России.

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В Китайской Народной Республике ушел в отставку бывший заместитель министра иностранных дел и эксперт по Российской Федерации Лэ Юйчэн. Об этом пишет издание China Morning Post 31 июля.

Сообщается, что Лэ Юйчэн сыграл ключевую роль в формировании отношений Пекина с Москвой. В прошлом году он был переведен из МИД Китая на пост заместителя главы Национального управления радио и телевидения (NRTA).

Как отмечают журналисты, бывший дипломат покинул свой пост в NRTA через месяц после того, как ему исполнилось 60 лет.

По словам, ведущего аналитика Института китаеведения Меркатора в Берлине Хелены Легарды, причины ухода Лэ из МИД неизвестны. Она также указала на то, что после этого шага в МИД Китая не осталось высокопоставленных чиновников с опытом работы в России.

"Наличие такого эксперта по России, как Ле, — который понимает язык, знаком со страной, может иметь личные связи — определенно помогает Китаю вести дипломатический обмен с Россией", — считает Легарда.

В публикации также говорится, что по некоторым предположениям, Лэ Юйчэна перевели из МИД в NRTA, так как полномасштабное вторжение РФ в Украину, вероятно, застало Китай врасплох.

"Казалось, что китайское руководство либо не знало, что вторжение произойдет, либо не ожидало вторжения такого размаха и масштаба", — отметила Хелена Легарда.

Напомним, 31 июля Министерство торговли Китая сообщило о введении ограничения на экспорт гражданских беспилотников большой дальности, которые применяются на войне в Украине. Новые меры экспортного контроля начнут действовать с 1 сентабря.

Ранее, 27 июля, мы писали о том, что во Франции было предъявлено обвинение четырем лицам, включая двух французов и двух китайцев, связанных с полупроводниковой компанией Ommic, по подозрению в передаче промышленных секретов в Россию и Китай.