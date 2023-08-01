"Експерт з Росії": у Китаї пішов у відставку чиновник, який відповідав за зв'язки з РФ, – ЗМІ

Після того, як Ле Юйчен пішов із МЗС, у відомстві не залишилося високопосадовців із досвідом роботи в Росії.

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У Китайській Народній Республіці пішов у відставку колишній заступник міністра закордонних справ та експерт з Російської Федерації Ле Юйчен. Про це пише видання China Morning Post 31 липня.

Повідомляється, що Ле Юйчен відіграв ключову роль у формуванні відносин Пекіна з Москвою. Минулого року його було переведено з МЗС Китаю на посаду заступника голови Національного управління радіо та телебачення (NRTA).

Як зазначають журналісти, колишній дипломат залишив свою посаду в NRTA через місяць після того, як йому виповнилося 60 років.

За словами провідного аналітика Інституту китаєзнавства Меркатора в Берліні Хелени Легарди, причини переведення Ле з МЗС невідомі. Вона також вказала на те, що після цього кроку в МЗС Китаю не залишилося високопосадовців із досвідом роботи в Росії.

"Наявність такого експерта з Росії, як Ле, який розуміє мову, знайомий з країною, може мати особисті зв'язки, безумовно допомагає Китаю вести дипломатичний обмін з Росією", — вважає Легарда.

У публікації також зазначається, що за деякими припущеннями, Ле Юйчена перевели з МЗС до NRTA, оскільки повномасштабне вторгнення РФ в Україну, ймовірно, застало Китай зненацька.

"Здавалося, що китайське керівництво або не знало, що вторгнення відбудеться, або не очікувало на вторгнення такого розмаху і масштабу", — зазначила Хелена Легарда.

Нагадаємо, 31 липня Міністерство торгівлі Китаю повідомило про запровадження обмеження на експорт цивільних безпілотників великої дальності, які використовуються на війні в Україні. Нові заходи експортного контролю почнуть діяти з 1 вересня.

Раніше, 27 липня, ми писали про те, що у Франції було пред'явлено звинувачення чотирьом особам, включаючи двох французів та двох китайців, пов'язаних із напівпровідниковою компанією Ommic, за підозрою у передачі промислових секретів до Росії та Китаю.