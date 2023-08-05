"Нарушили законные права": Пекин обвинил РФ в "жестоком" отношении к китайцам

В посольстве КНР заявили, что российские пограничники не пустили пятерых граждан Китая в РФ, неоднократно их допрашивали, а также аннулировали их туристические визы.

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Посольство Китая в Москве сообщило, что нескольким гражданам КНР отказали во въезде в Российскую Федерацию и аннулировали их туристические визы. Об этом пишет издание Bloomberg 4 августа.

Сообщается, что 29 июля пятеро китайцев не смогли попасть в РФ со стороны Казахстана и были неоднократно допрошены в течение четырех часов на контрольно-пропускном пункте. По итогу гражданам Китая аннулировали туристические визы.

"Жестокие и чрезмерные действия правоохранительных органов России в связи с этим инцидентом серьезно нарушили законные права и интересы граждан Китая", — заявили в китайском посольстве.

В ведомстве также подчеркнули, что этот случай идет в разрез с "общей картиной китайско-российской дружбы". Дипломаты потребовали, чтобы в РФ объяснили причину инцидента, приняли "активные меры по устранению дурного влияния", а также приложили усилия для того, чтобы такие случае не повторялись в будущем.

По словам сотрудников китайского посольства, Москва должна "провести дополнительное расследование чрезмерной правоохранительной деятельности пограничников и предоставить удовлетворительный ответ китайской стороне".

Несколькими данями ранее гражданин Китая с почти миллионной аудиторией в китайской версии TikTok, выложил видео, в котором рассказал об упомянутом инциденте на российско-казахстанской границе.

"Теперь у нас есть глубокое понимание широкой и глубокой дружбы между Россией и Китаем", — сказал китайский блогер.

Напомним, 4 августа стало известно о задержании двоих военнослужащих Военно-морских сил США, которых обвиняют в передаче секретных данных национальной безопасности Китаю. Им вменяют заговор и получение взяток.

Ранее, 31 июля, мы писали о том, что в Китае ушел в отставку бывший заместитель министра иностранных дел и эксперт по Российской Федерации Лэ Юйчэн, который сыграл ключевую роль в формировании отношений Пекина с Москвой.