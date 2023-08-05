"Порушили законні права": Пекін звинуватив РФ у "жорстокому" ставленні до китайців

У посольстві КНР заявили, що російські прикордонники не пустили п'ятьох громадян Китаю в РФ, неодноразово їх допитували, а також анулювали їхні туристичні візи.

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Посольство Китаю в Москві повідомило, що кільком громадянам КНР відмовили у в'їзді в Російську Федерацію й анулювали їхні туристичні візи. Про це пише видання Bloomberg 4 серпня.

Повідомляється, що 29 липня п'ятеро китайців не змогли потрапити до РФ з боку Казахстану і були неодноразово допитані протягом чотирьох годин на контрольно-пропускному пункті. За підсумком громадянам Китаю анулювали туристичні візи.

"Жорстокі та надмірні дії правоохоронних органів Росії у зв'язку з цим інцидентом серйозно порушили законні права та інтереси громадян Китаю", — заявили в китайському посольстві.

У відомстві також підкреслили, що цей випадок іде в розріз із "загальною картиною китайсько-російської дружби". Дипломати зажадали, щоб у РФ пояснили причину інциденту, вжили "активних заходів щодо усунення поганого впливу", а також доклали зусиль для того, щоб такі випадки не повторювалися в майбутньому.

За словами співробітників китайського посольства, Москва має "провести додаткове розслідування надмірної правоохоронної діяльності прикордонників і надати задовільну відповідь китайській стороні".

Кількома днями раніше громадянин Китаю з майже мільйонною аудиторією в китайській версії TikTok, виклав відео, в якому розповів про згаданий інцидент на російсько-казахстанському кордоні.

"Тепер у нас є глибоке розуміння широкої та глибокої дружби між Росією і Китаєм", — сказав китайський блогер.

Нагадаємо, 4 серпня стало відомо про затримання двох військовослужбовців Військово-морських сил США, яких звинувачують у передачі секретних даних національної безпеки Китаю. Їм закидають змову та отримання хабарів.

Раніше, 31 липня, ми писали про те, що в Китаї пішов у відставку колишній заступник міністра закордонних справ і експерт по Російській Федерації Ле Юйчен, який зіграв ключову роль у формуванні відносин Пекіна з Москвою.