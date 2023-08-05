На Кипре спасают кошек от коронавируса: домашним любимцам дают человеческие лекарства

По данным местных волонтеров, на острове погибло около 300 тысяч животных, однако Ассоциация ветеринаров Кипра назвала цифру менее 10 000.

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Местные защитники животных из Кипра назвали свой остров "островом мертвых кошек", поскольку с января началась массовая гибель этих животных из-за так называемого коронавирусного перитонита (FIP). Чтобы остановить гибель домашних животных, ветеринары будут давать кошкам неиспользованные препараты для людей, оставшиеся после пандемии. Об этом сообщает британская The Guardian.

"Правительство дало добро в соответствии с рекомендацией министерства сельского хозяйства", — пишут обозреватели.

Защитники животных озвучили ужасающие цифры — якобы речь идет о 300 тысяч домашних любимца, которые погибли из-за коронавируса и это треть всех кошек на Кипре. Однако Ассоциация ветеринаров Кипра заявила, что сообщения о гибели такого количества кошек являются преувеличением, и назвала цифру менее 10 000.

"Запасы препаратов, которые использовались для лечения случаев заболевания людей коронавирусом и больше не применяются, могут быть переданы в свободную продажу", — говорится в заявлении кабинета министров.

Эти лекарства в виде таблеток против ковида будут поставляться через ветеринарные службы.

Что известно о кошачем ковиде

Кошачий инфекционный перитонит (FIP) — это смертельно опасное заболевание, поражающее кошек и котят, которое передается от одного животного другому при контакте с инфицированными фекалиями. Заражение может произойти, когда животные вылизывают друг друга, едят с одно посуды, или когда при уходе за шерстью разных животных используются одни и те же предметы.

Всего специалисты различают две формы болезни: кишечная форма и коронавирусная форма.

В первом случае вирус размножается в кишечнике и приводит к диарее, особенно у котят. О коронавирусной форме мало известно — считается, что вирус мутирует, превращаясь в опасный патоген, который приводит к летальному исходу. При этом выделяют так называемый "влажный" и "сухой" FIP.

При "влажном" типе возможно образование жидкости в грудной или брюшной полости животного.

При "сухом" возможно появление узелковых новообразований (гранулем) на внутренних органах.

Оба варианта имеют похожие симптомы:

повышение температуры тела;

рвота;

потеря аппетита;

диарея;

судороги.

Отметим, что вирус, который все же не передается человеку, наносит огромный ущерб многочисленной популяции кошек на средиземноморском острове.

Ранее сообщалось, что в Польше обнаружили кошек, которые массово распространяют загадочный вид птичьего гриппа. Местные власти сообщают о большом количестве кошек, зараженных этой заразой, причем вирус распространяется на все большие территории.