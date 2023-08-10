Россиянка хотела помародерить после взрыва под Москвой, но кое-что пошло не так, — СМИ (видео)

По информации российских журналистов, женщине так и не удалось похитить сеть, ее остановили местные жители.

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Во многих домах повыбивало окна после взрыва на территории Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде Московской области Российской Федерации 9 августа. В результате одна из россиянок пыталась похитить москитную сетку, которая выпала. Об этом сообщили в российском медиа Baza.

"После взрыва в Сергиевом Посаде женщина пыталась забрать с собой выпавшую сетку на окно", — говорилось в сообщении.

Однако женщине помешали местные жители, которые поняли ее намерения. В частности, ее пристыдили за такие действия, однако женщина начала оправдываться, будто это дети выбросили москитную сетку.

"Отмазка не прокатила — домой женщина вернулась без сетки", — добавили журналисты.

Взрыв в Сергиевом Посаде

9 августа в Московской области Российской Федерации прогремел громкий взрыв и начал подниматься в небо дым. Инцидент произошел на Загорском оптико-механическом заводе, который производит военную оптику. Позже стало известно, что под завалами в Подмосковье могут находиться люди.

Причиной взрыва на заводе, по данным росСМИ, было "нарушение технологического процесса". Также была озвучена другая версия — взрыв вызвала детонация снарядов. Местные начали находить на месте происшествия предметы, похожие на артиллерийские боеприпасы. Директор компании "Пиро-Росс" Сергей Чанкаев заявил, что взрыв произошел на складе металлических труб, где не было горючих материалов.

По состоянию на утро 10 августа по данным вражеского Министерства по чрезвычайным ситуациям, количество пострадавших в результате взрыва на территории Загорского оптико-механического завода возросло до 54, из которых 23 человека были госпитализированы, в том числе пятеро находятся в тяжелом состоянии. Также 12 человек считаются пропавшими без вести.