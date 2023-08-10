Росіянка хотіла помародерити після вибуху під Москвою, але дещо пішло не так, — ЗМІ (відео)

За інформацією російських журналістів, жінці так і не вдалося викрасти сітку, її зупинили місцеві жителі.

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У багатьох будинках повибивало вікна після вибуху на території Загорського оптико-механічного заводу в Сергієвому Посаді Московської області Російської Федерації 9 серпня. У результаті одна з росіянок намагалася викрасти москітну сітку, яка випала. Про це повідомили в російському медіа Baza.

"Після вибуху в Сергієвому Посаді жінка намагалася забрати з собою сітку, що випала, на вікно", — йшлося в повідомленні.

Проте жінці завадили місцеві мешканці, які зрозуміли її наміри. Зокрема, її присоромили за такі дії, проте жінка почала оправдовуватися, ніби це діти викинули москітну сітку.

"Відмазка не прокотила — додому жінка повернулася без сітки", — додали журналісти.

Вибух у Сергієвому Посаді

9 серпня у Московській області Російської Федерації пролунав гучний вибух та почав здійматись у небо дим. Інцидент трапився на Загорському оптико-механічному заводі, який виробляє військову оптику. Пізніше стало відомо, що під завалами у Підмосков’ї можуть перебувати люди.

Причиною вибуху на заводі, за даними росЗМІ, було "порушення технологічного процесу". Також була озвучена інша версія — вибух спричинила детонація снарядів. Місцеві почали знаходити на місці події предмети, схожі на артилерійські боєприпаси. Директор компанії "Піро-Росс" Сергій Чанкаєв заявив, що вибух стався на складі металевих труб, де не було горючих матеріалів.

Станом на ранок 10 серпня за даними ворожого Міністерства з надзвичайних ситуацій, кількість постраждалих внаслідок вибуху на території Загорського оптико-механічного заводу зросла до 54, з яких 23 особи були госпіталізовані, зокрема п’ятеро перебувають у важкому стані. Також 12 осіб вважаються зниклими безвісти.