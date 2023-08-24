Гибель Пригожина: в Польше боятся роста влияния ЧВК "Вагнер"

Премьер Моравецкий считает, что кураторство над ЧВК "Вагнер" перейдет непосредственно к Путину, а это будет означать рост угрозы.

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В Польше волнуются, что после смерти Пригожина ЧВК "Вагнера" станет еще небезопаснее. Об этом сообщает издание Onet со ссылкой на заявление премьер-министра Матеуша Моравецкого.

Политик отметил, что не планирует комментировать, была ли катастрофа самолета Пригожина совпадением или нет. По его словам, теперь кураторство перейдет непосредственно к Владимиру Путину, главе Кремля.

Премьер отметил, что для него риторическим вопросом является то, что ЧВК, которая сейчас дислоцируется в Беларуси, сейчас является большей или меньшей угрозой. Под присмотром российского диктатора ЧВК "Вагнер" будет еще больше использоваться для провокаций, шантажа, нападений и "всевозможных рывков в рамках подрыва политики безопасности".

Крушение самолета Пригожина

Авиасудно, на борту которого якобы главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, потерпело крушение 23 августа на территории Бологовского района Тверской области. Все 10 человек, которые находились на борту, погибли. Сейчас российские силовики на месте падения проводят следственные мероприятия. По их словам, опознать погибших невозможно.

Российские СМИ 24 августа сообщили, что взрывное устройство на самолете Embraer Legacy 600, было заложено в отсек шасси. Предположительно, в результате взрыва в небе у самолета оторвало крыло, которое ударило в стабилизатор. Из-за этого авиасудно начало резко набирать высоту, а затем ушло в штопор.

Напомним, 24 августа пропагандист Владимир Соловьев призвал "вагнеровцев" отомстить. Российский пропагандист не исключил, что "вагнеровцы" могут прибегнуть к повторному походу на Москву. По его словам, падение авиасудна с Пригожиным может быть не случайностью.