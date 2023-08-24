Загибель Пригожина: у Польщі бояться зростання впливу ПВК "Вагнер"

Прем'єр Моравецький вважає, що кураторство над ПВК "Вагнер" перейде безпосередньо до Путіна, а це означатиме зростання загрози.

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У Польщі хвилюються, що після смерті Пригожина ПВК "Вагнера" стане ще не безпечнішою. Про це повідомляє видання Onet з посиланням на заяву прем'єр-міністра Матеуша Моравецького.

Політик зазначив, що не планує коментувати, чи катастрофа літака Пригожина була збігом, чи ні. З його слів, тепер кураторство перейде безпосередньо до Володимира Путіна, очільника Кремля.

Прем'єр зазначив, що для нього риторичним питанням є те, що ПВК, яка нині дислокується в Білорусі, зараз є більшою чи меншою загрозою. Під наглядом російського диктатора ПВК "Вагнер" буде ще більше використовуватися для провокацій, шантажу, нападів і "всіляких ривків в рамках підриву політики безпеки".

Аварія літака Пригожина

Авіасудно, на борту якого нібито ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин, зазнало катастрофи 23 серпня на території Бологівського району Тверської області. Усі 10 осіб, які перебували на борту, загинули. Наразі російські силовики на місці падіння проводять слідчі заходити. За їхніми словами, упізнати загиблих неможливо.

Російські ЗМІ 24 серпня повідомили, що вибуховий пристрій на літаку Embraer Legacy 600, було закладено у відсік шасі. Імовірно, внаслідок вибуху в небі в літака відірвало крило, яке вдарило в стабілізатор. Через це авіасудно почало різко набирати висоту, а потім пішло в штопор.

Нагадаємо, 24 серпня пропагандист Володимир Соловйов закликав "вагнерівців" помститися. Російський пропагандист не виключив, що "вагнерівці" можуть вдатися до повторного походу на Москву. За його словами, падіння авіасудна з Пригожиним може бути не випадковістю.