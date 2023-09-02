В России власти установили лимит на добычу ежей и мышей в Свердловской области (документ)

Власти Свердловской области опубликовали постановление, согласно которому установлена новая квота добычи млекопитающих для россиян. Изменения также затронули количество разрешенных для вылова бурозубок и полевок-экономок.

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Власти Свердловской области России установили новые ограничения на добычу животных в регионе. Эти ограничения были утверждены в постановлении о регулировании использования животного мира на Среднем Урале, которое было подписано 31 августа.

Согласно этому документу, устанавливаются квоты на добычу животных на одного человека в год.

Теперь жители Свердловской области могут добывать ежегодно не более одного южного ежа, а также до 20 полевок-экономок и мышей-малюток. Кроме того, разрешается добывать до пяти обыкновенных бурозубок и до 25 малых бурозубок ежегодно.

Общая квота для добычи составляет 26 видов млекопитающих, 138 видов птиц, а также 9 видов пресмыкающихся и земноводных.

При этом добыча беспозвоночных не ограничивается данным постановлением.

Отмечается, что постановление вступит в силу в марте 2024 года и продлится до марта 2030 года.

Поставновление правительства Свердловской области Нормативы добычи в Свердловской области

В документе также указано, что за нарушение запрета предусмотрена административная ответственность в виде штрафов до 1000 рублей для физлиц и до 100 тысяч рублей для юрлиц.

Напомним, в июле стало известно, что Министерство промышленности и торговли РФ запретило чиновникам использовать смартфоны iPhone для ведения рабочей переписки.

Также сообщалось, что Госдума РФ приняла закон о запрете смены пола. Медицинским работникам запретили проведение медицинских процедур, направленных на изменение пола человека, включая формирование первичных и/или вторичных половых признаков противоположного пола.