У Росії влада встановила ліміт на видобуток їжаків та мишей у Свердловській області (документ)

Влада Свердловської області опублікувала постанову, згідно з якою встановлено нову квоту видобутку ссавців для росіян. Зміни також торкнулися кількості дозволених для вилову бурозубок і полівок-економок.

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Влада Свердловської області Росії встановила нові обмеження на добування тварин у регіоні. Ці обмеження були затверджені в постанові про регулювання використання тваринного світу на Середньому Уралі, яку було підписано 31 серпня.

Згідно з цим документом, встановлюються квоти на видобуток тварин на одну людину на рік.

Тепер жителі Свердловської області можуть добувати щорічно не більше одного південного їжака, а також до 20 полівок-економок і мишей-малюток. Крім того, дозволяється добувати до п'яти звичайних бурозубок і до 25 малих бурозубок щорічно.

Загальна квота для видобутку становить 26 видів ссавців, 138 видів птахів, а також 9 видів плазунів і земноводних.

При цьому добування безхребетних не обмежується цією постановою.

Зазначається, що постанова набуде чинності в березні 2024 року й триватиме до березня 2030 року.

Постанова уряду Свердловської області Нормативи видобутку у Свердловській області

У документі також зазначено, що за порушення заборони передбачено адміністративну відповідальність у вигляді штрафів до 1000 рублів для фізосіб і до 100 тисяч рублів для юросіб.

Нагадаємо, у липні стало відомо, що Міністерство промисловості і торгівлі РФ заборонило чиновникам використовувати смартфони iPhone для ведення робочого листування.

Також повідомлялося, що Держдума РФ ухвалила закон про заборону зміни статі. Медичним працівникам заборонили проведення медичних процедур, спрямованих на зміну статі людини, включно з формуванням первинних та/або вторинних статевих ознак протилежної статі.