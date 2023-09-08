Работал на Путина: в США российского бизнесмена приговорили к 9 годам тюрьмы (фото)

По данным прокуратуры, Владислав Клюшин и его партнеры заработали $93 млн на торговле акциями, используя незаконно добытую информацию о доходах американских компаний, включая Tesla и Microsoft.

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Окружной суд США в Бостоне приговорил российского бизнесмена Владислава Клюшина к девяти годам тюремного заключения. Об этом пишет Reuters 7 сентября.

Владислав Клюшин является владельцем компании информационных технологий под названием М-13, которая работала на власти РФ. Сообщается, что в период с 2018 по 2020 год хакеры отслеживали и загружали еще не объявленные отчеты о прибылях сотен компаний, включая Tesla и Microsoft.

Клюшин признан виновным в участии в схеме инсайдерской торговли. По данным прокуратуры, российский бизнесмен и его партнеры заработали $93 млн на торговле акциями на основе еще не объявленной информации. Сам Клюшин получил более $34 млн.

"Это наносит реальный ущерб американским рынкам", — сказал прокурор США Сет Косто.

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Фотокопия пропуска Владислава Клюшина в Минобороны России Фото: Bloomberg

В прокуратуре утверждают, что М-13 не только работала в интересах правительства Владимира Путина, но и пользовалась услугами экс-офицера военной разведки РФ Ивана Ермакова, который находится в розыске США по подозрению в участии в хакерских схемах, направленных на вмешательство в президентские выборы в США в 2016 году.

Адвокат бизнесмена Максим Немцев отметил, что его подзащитный "потенциально" может стать кандидатом для обмена пленными между США и РФ, однако он не располагает информацией о том, обсуждается ли такой вариант.

Адвокаты Клюшина также заявили о якобы отсутствии доказательств того, что он владел инсайдерской информацией и знал о каких-либо взломах.

Напомним, 18 декабря 2021 года Швейцария экстрадировала российского бизнесмена Владислава Клюшина в США по делу о торговле взломанной информацией о корпоративных доходах.

В феврале 2023 года американские присяжные в Бостоне признали виновным российского бизнесмена Владислава Клюшина, и других связанных с Кремлем лиц, которые зарабатывали на взломе американских компьютерных сетей.