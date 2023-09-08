Працював на Путіна: у США російського бізнесмена засудили до 9 років в'язниці (фото)

За даними прокуратури, Владислав Клюшин і його партнери заробили $93 млн на торгівлі акціями, використовуючи незаконно здобуту інформацію про доходи американських компаній, зокрема Tesla і Microsoft.

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Окружний суд США в Бостоні засудив російського бізнесмена Владислава Клюшина до дев'яти років тюремного ув'язнення. Про це пише Reuters 7 вересня.

Владислав Клюшин є власником компанії інформаційних технологій під назвою М-13, яка працювала на владу РФ. Повідомляють, що в період із 2018 до 2020 року хакери відстежували та завантажували ще не оголошені звіти про прибутки сотень компаній, включно з Tesla і Microsoft.

Клюшина визнано винним в участі у схемі інсайдерської торгівлі. За даними прокуратури, російський бізнесмен і його партнери заробили $93 млн на торгівлі акціями на основі ще не оголошеної інформації. Сам Клюшин отримав понад $34 млн.

"Це завдає реальної шкоди американським ринкам", — сказав прокурор США Сет Косто.

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Фотокопія перепустки Владислава Клюшина в Міноборони Росії Фото: Bloomberg

У прокуратурі стверджують, що М-13 не тільки працювала в інтересах уряду Володимира Путіна, а й користувалася послугами ексофіцера військової розвідки РФ Івана Єрмакова, який перебуває в розшуку США за підозрою в участі в хакерських схемах, спрямованих на втручання в президентські вибори у США 2016 року.

Адвокат бізнесмена Максим Нємцев зазначив, що його підзахисний "потенційно" може стати кандидатом для обміну полоненими між США і РФ, однак він не має інформації про те, чи обговорюється такий варіант.

Адвокати Клюшина також заявили про нібито відсутність доказів того, що він володів інсайдерською інформацією і знав про будь-які зломи.

Нагадаємо, 18 грудня 2021 року Швейцарія екстрадувала російського бізнесмена Владислава Клюшина до США у справі про торгівлю зламаною інформацією про корпоративні доходи.

У лютому 2023 року американські присяжні в Бостоні визнали винним російського бізнесмена Владислава Клюшина та інших пов'язаних із Кремлем осіб, які заробляли на зломі американських комп'ютерних мереж.