Швейцарія видала США російського бізнесмена, який може зберігати таємниці ГРУ, — Bloomberg

За інформацією журналістів, росіянин Владислав Клюшкін може володіти інформацією про причетність російського розвідуправління до злому серверів Демократичної партії США у 2016 році.

18 грудня минулого року Швейцарія екстрадувала російського бізнесмена Владислава Клюшина до США у справі про торгівлю зламаною інформацією про корпоративні доходи. Він може мати доступ до документів. Які свідчать про втручання Росії у вибори президента США у 2016 році, пише Bloomberg.

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У своїй статті американське інформаційне агентство пише, що за інформацією його джерел, близьких до керівництва Росії та ГРУ, Владислав Клюшин може мати інформацію щодо зламу серверів Демократичної партії США під час президентських виборів 2016 року.

Агентство стверджує, що в документах, які є у Клюшина, можливо підтвердження того факту, що зломом керували з Головного розвідувального управління Генштабу ЗС Росії. Групу цих людей експерти з кібербезпеки США назвали Fancy Bear або APT28.

Bloomberg також опублікувало фотографії нагороди, яку Клюшин отримав від президента Росії, яка у свою чергу перебуває в руках суддів у штаті Массачусетс. Також у статті розміщено фотокопію пропуску російського бізнесмена до Міноборони Росії.

[ + – ] Bloomberg також опублікувало фотографії нагороди, яку Клюшин отримав від президента Росії Фото: Bloomberg

Агентство з посиланням на свої джерела стверджує, що Клюшин має доступ до важливих секретних документів, які свідчать про операції ГРУ Росії за кордоном. У статті йдеться, що якщо росіянин співпрацюватиме з американським правосуддям, він стане цінним джерелом інформації для США.

[ + – ] Фотокопія пропуску Владислава Клюшина у Міноборони Росії Фото: Bloomberg

За словами адвоката Клюшина, йому нічого не відомо про документи, доступ до яких може мати його підзахисний. Адвокат каже, що бізнесмена екстрадували до США, адже у влади країни були підозри, що він має інформацію про втручання у президентські вибори в Америці у 2016 році. Сам Клюшин відкидає будь-які звинувачення у свій бік.

Владислава Клюшина заарештували у Швейцарії ще у березні минулого року. І лише 18 грудня 2021 року Швейцарія екстрадувала його до США.

Американська Феміда вважає, що IT-компанія росіянина під назвою М-13 працювала на Кремлі. Окрім Клюшина, звинувачуються ще четверо росіян. Одного з них Івана Єрмакова Мінфін США називає колишнім співробітником ГРУ Росії. Ще у 2018 році в США звинуватили Єрмакова та 11 інших росіян у зламі серверів демократів. Ця справа ще не розкрита, оскільки обвинувачені перебувають поза США.

У Вашингтоні та Москві публікацію Bloomberg поки що ніяк не прокоментували.

Нагадуємо, що у Пентагоні заявили про причетність розвідників ГРУ РФ до сотень кібератак протягом 2019-2021 років. Ці кібератаки були націлені на державні та військові структури, а також на енергетичні компанії.

Також президент США Джо Байден натякнув, що справжня війна з РФ може початися через серйозну кібератаку. Байден назвав Володимира Путіна загнаним у кут супротивником, що робить його потенційно небезпечнішим.