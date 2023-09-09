Пытался сбежать из РФ: ФСБ задержала главного врача Путина, - СМИ

По информации журналистов, 59-летний Виктор Трухин пытался выехать в Беларусь. Накануне стало известно, что его увольняют из Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток.

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В Петербурге арестовали 59-летнего Виктора Трухина, который, как полагают, знал медицинские тайны Владимира Путина. Сначала его уволили с поста директора Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), потом он исчез шесть дней, а после выяснилось, что он заключен под стражу по решению суда. Ему вменяют растрату без малого шести миллионов долларов. Об этом пишет The Sun со ссылкой на анонимный Telegram-канал.

Виктора Трухина арестовали после того, как его поймали при "попытке бежать из страны" через Беларусь, утверждают журналисты. Он, как сообщается, полностью осведомлен о последних российских исследованиях и разработках в области вакцин, сывороток и "бактериальных препаратов".

Для родственников Виктор Трухин исчез 5 сентября. В этот день стало известно, что его увольняют из Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток.

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Институт, который возглавлял Трухин, входит в состав Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) — российского государственного органа, призванного обеспечивать радиационную, химическую и биологическую безопасность РФ, а также занимается охраной здоровья. Он также занимался разработкой вакцин для борьбы с коронавирусом (вакцина "Конвасэл"), гепатитом и заболеваниями, передающимися половым путем, занимался экспортом российских вакцин.

Крупнейшим клиентом института была компания, принадлежащая близкому другу Путина Сергею Чемезову, бывшему коллеге по КГБ, который является миллиардером и главой Ростеха, государственного высокотехнологичного оборонного конгломерата, утверждают журналисты.

Путин с руководителем Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероникой Скворцовой Фото: КоммерсантЪ

Трухин написал прощальное письмо подчиненным, отметив, что с поста он уходит не по своему желанию. После этого он исчез. Семья не могла его найти, дочь написала заявление в правоохранительные органы.

7 сентября на Трухина возбудили дело по статье УК РФ 160 (растрата). А 8 сентября он попытался выехать из РФ в Беларусь и был задержан сотрудниками ФСБ РФ, говорится в сообщении.

В сообщении утверждается, что дело было возбуждено после того, как стало ясно, что Трухин намерен уехать из РФ и мог бы рассказать немало интересного о российских "вакцинах и сыворотках".

В чем обвиняют Виктора Трухина в РФ

Смольнинский районный суд заключил Виктора Трухина под стражу. Он проходит подозреваемым по делу о растрате в особо крупном размере, сообщили в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.

По версии следствия, Трухин в январе 2021 года воспользовался своими полномочиями и перевел 5,9 миллиона долларов со счета Санкт-Петербургского научно-исследовательского института вакцин и сывороток ФМБА на счет зарегистрированной в Никарагуа организации.

В суде он просил домашний арест. Защита обратила внимание, что он активно сотрудничает со следствием и готов помочь разобраться "в квалификации его деяний".

Якобы, как пишут журналисты, Трухин "допустил нецелевой платеж" в "Латиноамериканский Институт Биотехнологий Мечникова" – это совместное Российско-Никарагуанское предприятие, акционерное общество, в котором состав акционеров распределен следующим образом: Российская Федерация — 66%, Никарагуа — 34%.

Напомним, ранее в Москве арестовали за взятку командира армии ПВО, защищающей Москву. Константин Огиенко вместе с командующим 4-й дивизией ПВО генерал-майором Дмитрием Беляцким получили 500 тысяч рублей от руководительницы общественной организации "Надежда", пообещав ей выделить под застройку земли Минобороны РФ в подмосковных Долгопрудном и Лобне.