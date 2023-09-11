"Боялся поляков и украинцев": СМИ сообщили детали нападения подростка на школу под Ростовом

Российский школьник фотографировался в футболке военизированного молодежного движения "Юнармия", которую создал Кремль. Во время задержания подросток кричал, что боится нападения поляков и украинцев.

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Российские граждане самостоятельно справились с 15-летним школьником, который напал на учителей и детей в школе в Ростовской области. О чрезвычайном происшествии стало известно утром 11 сентября. Губернатор Василий Голубев сообщил, что нападавший — 9-классник с возможным психическим заболеванием. Позже СМИ рассказали детали обезвреживания нападавшего.

Событие произошло в школе хутора Красный Десант в 10 км от Таганрога. Школьника обезвредили родители и родственники учеников, которые находились на тот момент в учебном заведении, говорится в сообщении. В частности, на него бросился пенсионер, который привел в школу внучку. Мужчина получил пять ножевых ранений и находится в тяжелом состоянии в больнице.

Кроме пенсионера, ранены учительница английского языка (она на фото ниже — ред.), а также охранница. Также стало известно, почему на помощь не пришли правоохранители. Выяснилось, что охранница успела нажать на тревожную кнопку, сделала это даже несколько раз, но она не сработала.

Учительница, раненная под Ростовом Фото: Mash

Нападение на школу в России: детали

Нападение подростка произошло утром 11 сентября, указывают росСМИ. Парень пытался пройти в школу, при этом был в маске, которую отказался снять. После спора с присутствующими выхватил нож и начал им угрожать.

Нападающего — 15-летнего Григория Б. — "скрутили и обезоружили". Присутствующие отметили, что в определенный момент у него начались конвульсии и пошла пена изо рта. Предположили, что он может быть болен эпилепсией.

Позже стало известно о некоторых словах нападающего, которыми он объяснял свои действия. С одной стороны, говорил о "поляках и х**лах, которые нападают" и поэтому ему страшно. С другой стороны, говорил, что планировал наказать учительницу по естествознанию, которая ставила ему тройки.

Во время нападения парень надел золотистую маску. При себе имел кухонный нож, которым и нанес травмы людям, пытавшимся его остановить.

Нападавший на школу под Ростовом — в футболке "Юнармии" Фото: Baza Нападавший на школу под Ростовом — в маске Фото: Baza

Отметим, западные СМИ проанализировали, как режим президента РФ Владимира Путина действует на детей. В частности, в 2016 году там создали военизированное молодежное сообщество "Юнармия", которое учит "правильным месседжам". Среди детей ведется антизападная и антиукраинская пропаганда, их учат стрелять и азам военного дела. Партнеры Украины объявили санкции против этой организации из-за активной поддержки войны в Украине.

Напоминаем, Владимир Путин выступил перед школьниками в честь 1 сентября. При этом сделал несколько заявлений в своем стиле: заявил, что Россия — победительница во всех войнах. Кроме того, разведка Британии выяснила: российских детей будут учить, что украинские территории — это на самом деле будто бы Россия.